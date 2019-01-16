После пожара в центре Перми возбуждено уголовное дело

13:20 | 18.01.2019

17 января около 13:30 в Перми произошло возгорание в многоэтажном административном здании по ул. Монастырской. На месте работали следственно-оперативная группа и сотрудники МЧС.



Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, предварительно установлено, что причиной возгорания в коридоре на третьем этаже здания стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Пострадали 10 человек, шесть из них госпитализированы. По факту нарушения требований пожарной безопасности возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 219 УК РФ. Расследование продолжается.