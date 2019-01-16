В Пермь придут снегопады, а затем похолодание

13:03 | 18.01.2019

Сейчас в столице Прикамья -6 градусов, пасмурно. Сегодня, 18 января, днем в Перми ожидается около -5°С, ветер с порывами до 15-18 м/с, снегопад и метель.



Завтра ветер вновь будет сильным, днем будет около -2°С, слабые осадки, а к вечеру возможна оттепель. Ночью и утром в воскресенье, 20 января, будут снегопады, а затем похолодание с прекращением осадков. Температура может опуститься до -10°С днем и до -20°С в ночь на понедельник. Днем в понедельник, по предварительным прогнозам, немного потеплеет, возможен небольшой снег.