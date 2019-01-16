На выставке «Образование и карьера» прошла педагогическая гостиная

12:37 | 18.01.2019

17 января на выставке-ярмарке «Образование и карьера» прошла педагогическая гостиная, где был дан старт новому сезону регионального конкурса образовательных проектов «Путешествие по Пермскому краю». Конкурс станет первым этапом в череде мероприятий по проведению Парламентского урока в 2019 году.



Председатель Законодательного собрания Валерий Сухих, передавая приветствие участникам гостиной, отметил, что урок станет 14-м по счету. «Наш будущий урок посвятили теме «Найди себя в Пермском крае». На этом уроке ребята будут знакомиться с направлениями развития Пермского края и с законами, которые определяют это развитие. Открывать для себя новые интересы, учиться вести диалог с властью, проявлять инициативу, видеть проблемы и предлагать пути решения». При этом мало знать историю края – важно знать историю семьи, малой Родины. Эта «привязка к корням», осознание причастности к родному краю - гарантия того, что молодежь захочет жить здесь.



Конкурс творческих и образовательных проектов «Путешествие по Пермскому краю» проводится по инициативе Законодательного собрания Пермского края и педагогического факультета РИНО ПГНИУ. Среди задач конкурса - укрепление гражданской позиции, актуализация знаний школьников о Пермском крае, развитие интереса к культуре родного края, уважения к традициям народов. Работы победителей становятся основой для создания цикла телевизионных фильмов «Путешествие по Пермскому краю» с выездом в территории Пермского края.



Депутат Сергей Ветошкин, выступая перед участниками гостиной, подчеркнул: «Хочется отметить, что так создается мультимедийная история Пермского края, школьники познают не только малую родину, но и раздвигают горизонты познания Пермского края. Стоит только заглянуть на сайт или социальные сети, где размещены фильмы и передачи о путешествиях по Пермскому краю».



Неравнодушных пермяков приглашают участвовать в конкурсе «Путешествие по Пермскому краю».