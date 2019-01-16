Пермские МФЦ начали принимать заявки на технологическое присоединение к инженерным сетям

18:44 | 17.01.2019

Подать заявление на подключение к сетям электро-, газо-, тепло- и водоснабжения, а также заявку на подготовку и выдачу технических условий теперь можно в многофункциональных центрах «Мои документы». КГАУ «Пермский краевой МФЦ ПГМУ» заключил соглашения о взаимодействии с четырьмя ресурсоснабжающими организациями — «Новогор-Прикамье», «МРСК Урала», «Т Плюс» и «Газпром газораспределение Пермь».



В настоящее время воспользоваться услугами могут только юридические лица и индивидуальные предприниматели. В любом филиале «Мои документы» независимо от местонахождения подключаемого объекта можно подать заявку на получение техусловий и заключение договора на технологическое присоединение объекта к инженерным сетям. Затем заявление передается в ресурсоснабжающую организацию, специалисты которой, в установленные законом сроки, должны принять решение и направить результат в многофункциональный центр.



«В декабре схема предоставления услуг была успешно опробована – в преддверии Нового года нашими сотрудниками принято три заявки на подключение к сетям электро- и водоснабжения», — рассказал руководитель КГАУ «Пермский краевой МФЦ ПГМУ» Леонид Громов.



Возможность получения услуг ресурсоснабжающих компаний через МФЦ станет хорошим подспорьем для пермских предпринимателей. «Наличие большого количества филиалов МФЦ, более длительный график приема и работа в выходные дни позволяют заявителю подать заявку на технологическое присоединение и получить готовые документы в удобном для него месте и в удобное время», - говорит заместитель директора по развитию и реализации услуг филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» Юрий Белозерцев.



Кроме того, за один визит сотрудник многофункционального центра может принять документы на выдачу техусловий к сетям сразу всех ресурсоснабжаюбщих организаций Пермского края, избавив заявителя от необходимости обращения в разные инстанции.