За полдня выставку «Образование и карьера» в Перми посетило более 13 тысяч человек

18:21 | 17.01.2019

17 января в Перми стартовала выставка-форум «Образование и карьера». В первый день работы выставки ее посетили свыше 13 тысяч человек, сообщают организаторы мероприятия.



В течение четырех дней школьники, абитуриенты и их родители не только познакомятся с программами вузов, колледжей, техникумов, профессиональных лицеев и училищ из разных городов России, но и смогут пройти профориентирование, посетить мастер-классы, поучаствовать в квестах и играх. Свои вакансии на выставке представляют 11 предприятий-работодателей и представители службы занятости.



Выставка-форум «Образование и карьера-2019» стала 21 межрегиональным мероприятием для учащихся Пермского края и соседних регионов. «Если первые выставки представляли собой мероприятия по сбору флаеров с информацией о факультетах, то сейчас ребят сразу же вовлекают в профессию, показывают изобретения, представляют интерактивные макеты и технические разработки, - отметила на открытии выставки министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина. - Особенность выставки этого года в том, что 90% деловой программы посвящено цифровизации образования. Мы ожидаем много дискуссий о профессиях, которые будут востребованы через 10 лет. Форум посвящен не сегодняшнему и не завтрашнему дню, а отдаленному будущему, к которому надо готовиться уже сейчас».



В приветственном слове председатель совета ректоров вузов Пермского края, ректор ПГНИУ Игорь Макарихин отметил, что наша система высшего образования дает возможность получить образование любого уровня: это и бакалавриат, и специалитет, магистратура или аспирантура – абитуриенты могут выбрать все, что необходимо. «Особой гордостью я считаю высокий уровень трудоустройства выпускников после окончания наших вузов, – заявил Игорь Юрьевич. – Мы не уступаем, а порой выигрываем у столичных вузов по доле выпускников, которые после обучения устраиваются работать по профессии с достойной зарплатой. Признаком того, что образование в Пермском крае находится на высоком уровне, является значительный и всевозрастающий отряд иностранных студентов. А вы понимаете, что граждане других стран будут приезжать к нам в Пермский край, только если у нас будет качественное и достаточно доступное высшее образование. Все это говорит о том, что система образования нашего края развивается правильно. Я призываю всех, и особенно ребят, которые пришли сегодня на выставку, определиться с выбором, сделать его в пользу Пермского края».



По словам директора выставки, депутата Законодательного собрания Пермского края Сергея Климова, организаторы стремятся к тому, чтобы выставка каждый год развивалась, чтобы ее посетители «чувствовали отношение времени». Гостей выставки также ждет обширная развлекательная программа. Они могут поучаствовать в череде мастер-классов, среди которых 3D-моделирование, робототехника, создание музыкальных видеоклипов и мультфильмов, мобильная фотография, виртуальная реальность и другие. Также на главной сцене пройдет музыкальный спектакль «Маленький принц», выступят театр моды, духовой оркестр, группы черлидинга, каратисты и мастер-классы по основам социальных парных танцев.



Выставка-форум проходит до 20 января в выставочном центре «Пермская ярмарка», вход свободный. Подробнее ознакомиться с программой выставки, режимом работы можно по ссылке: expoperm.ru/edu.