В Перми состоится зимний фестиваль всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО

18:03 | 17.01.2019

27 января на лыжной базе «Прикамье» пермский центр тестирования ГТО проведет муниципальный этап зимнего фестиваля всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».



К участию приглашаются семейные команды, состоящие из детей от 11 до 17 лет и взрослых от 18 до 59 лет.



Для того чтобы принять участие в фестивале, необходимо предоставить следующие документы в комиссию по допуску участников:



- заявку, заверенную медицинским работником, или приложить справку, выданную врачом с отметкой о допуске к выполнению нормативов комплекса ГТО;

- паспорт или свидетельство о рождении на каждого участника команды;

- страховой полис обязательного медицинского страхования на каждого участника;

- документы, подтверждающие степень родства участников фестиваля.



В рамках муниципального этапа зимнего фестиваля ВФСК ГТО пройдут тестирования по сгибанию и разгибанию рук в упоре лежа на полу, прыжку в длину с места, наклону вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье, подниманию туловища из положения лежа на спине, стрельбе из электронного оружия, беге на лыжах. При необходимости лыжный инвентарь можно будет взять в прокате лыжной базы.



Организатор - городской спортивно-культурный комплекс. Мероприятие проводится в рамках федерального проекта «Детский спорт», координатором которого в Приволжском федеральном округе является член Генерального совета партии «Единая Россия», депутат Пермской городской Думы Василий Кузнецов.



Предварительные заявки принимаются до 24 января по электронной почте: gto.perm@gmail.com. Справочная информация по телефону 8-996-249-62-15.