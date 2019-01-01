На перекрестке улиц Лянгасова и Веденеева в Перми изменяется организация дорожного движения

17:16 | 17.01.2019

Как сообщили в МКУ «Пермская дирекция дорожного движения», решение об изменении организации дорожного движения на перекрестках было принято для снижения числа дорожно-транспортных происшествий.



Так, предполагается реконструкция светофорного объекта, в результате которой будут установлены дополнительные секции левого поворота при движении с обеих сторон по улице Лянгасова.



Изменения были утверждены на заседании рабочей группы по организации и безопасности дорожного движения при департаменте дорог и транспорта администрации Перми совместно с отделом ГИБДД по городу Перми. После изменения режима будет вестись мониторинг транспортной ситуации и настройка режима работы светофора для оптимизации движения транспорта.