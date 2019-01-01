Пермь: новости дня
16:47 | 17.01.2019
Пермякам напоминают о мерах безопасности во время купаний на Крещение
Для того чтобы в период проведения обрядовых мероприятий при праздновании православного праздника не допустить несчастных случаев, специалисты Пермского городского управления гражданской защиты напоминают пермякам о соблюдении мер безопасности.
Так, например, купание необходимо проводить лишь в специально оборудованных местах, где обустроен сход в воду и обеспечено дежурство работников аварийно-спасательных формирований; окунаться в крещенскую купель следует лишь людям подготовленным.
Нельзя допускать купание ребенка без участия взрослых, а также окунаться в состоянии алкогольного опьянения. Перед купанием в проруби специалисты рекомендуют разогреть тело, сделав разминку, пробежку.
К проруби необходимо подходить медленно в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви, чтобы предотвратить потерю чувствительности ног. Окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга. Помните, что холодная вода может вызвать совершенно нормальное безопасное учащенное дыхание, однако не стоит находиться в проруби более 1 минуты во избежание общего переохлаждения организма. Для укрепления иммунитета и предотвращения возможности переохлаждения необходимо выпить горячий чай, лучше всего из ягод и фруктов.
Важно отметить, что погружение в ледяную воду противопоказано людям с тяжелыми хроническими заболеваниями любого характера, такими, как диабет, болезни сердечно-сосудистой системы, острые бронхиты, пневмония, астмы.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
18:28 | 17.01.2019
В Екатеринбурге на бригаду энергетиков напали неизвестные с пистолетом
18:22 | 17.01.2019
Руководитель полиции Кургана Ищенко: «Сократилось количество наиболее опасных преступлений»
18:21 | 17.01.2019
За полдня выставку «Образование и карьера» в Перми посетило более 13 тысяч человек
18:14 | 17.01.2019
ЕМУП «Гортранс» потребовало от мэрии треть миллиарда рублей
18:03 | 17.01.2019
В Перми состоится зимний фестиваль всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО
17:16 | 17.01.2019
В Катайске предпринимателя оштрафовали на 7 тысяч рублей за продажу сигарет рядом с детским садом
17:16 | 17.01.2019
На перекрестке улиц Лянгасова и Веденеева в Перми изменяется организация дорожного движения
16:59 | 17.01.2019
В Екатеринбурге из-за карантина по гриппу закрывают больницы
16:47 | 17.01.2019
Пермякам напоминают о мерах безопасности во время купаний на Крещение
16:39 | 17.01.2019
«Умкин день» пройдёт в зоопарке Екатеринбурга в ближайшее воскресенье
16:29 | 17.01.2019
В центре Перми потушен пожар в офисном здании
15:55 | 17.01.2019
Уральцу присудили 480 часов обязательных работ за кражу денег у ветерана
15:36 | 17.01.2019
С 85-й годовщиной области южноуральцев поздравил депутат Госдумы
15:16 | 17.01.2019
Каждые три минуты в салонах связи на Урале продают 4G-смартфон
14:54 | 17.01.2019
«Горьковка» приглашает на концерт и презентацию книги
14:40 | 17.01.2019
В воскресенье в Перми впервые пройдет лыжный ультрамарафон
14:02 | 17.01.2019
В Свердловской области оборудуют 152 купели для крещения
13:51 | 17.01.2019
Ларечный алкоскандал в Екатеринбурге: оперативников ОЭБиПК обвиняют в нарушении закона неизвестные «афганцы»
13:46 | 17.01.2019
В Екатеринбурге пройдёт суд над преступной группировкой, работавшей на автоподставах
13:27 | 17.01.2019
Свердловчанка отсудила у продавца почти 900 тысяч за некачественную шубу
13:26 | 17.01.2019
В Прикамье аннулированы еще две лицензии управляющих организаций
13:16 | 17.01.2019
«Уралкалий» снизил поставки в Азию и сократил производство
13:11 | 17.01.2019
Полиция Нижнего Тагила разыскивает педофила, напавшего на школьницу
12:59 | 17.01.2019
В Пермском крае внедрят единую российскую систему продвижения экспорта
12:52 | 17.01.2019
За прошлый год в Перми родились более 14 тысяч детей
12:47 | 17.01.2019
В Перми прошел еще один рейд по проверке такси
12:46 | 17.01.2019
Взлетевший самолёт вернули в Екатеринбург из-за неисправности
12:41 | 17.01.2019
Игорь Буренков назначен заместителем полномочного представителя президента РФ в ПФО
11:48 | 17.01.2019
Власти Екатеринбурга начали формировать планы к 300-летию города