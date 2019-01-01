Пермякам напоминают о мерах безопасности во время купаний на Крещение

16:47 | 17.01.2019

Напомним, во время празднования Крещения Господня окунуться в прорубь можно будет в трех местах на территории Перми, а также в 11 сельских поселениях на территории Пермского района.



Для того чтобы в период проведения обрядовых мероприятий при праздновании православного праздника не допустить несчастных случаев, специалисты Пермского городского управления гражданской защиты напоминают пермякам о соблюдении мер безопасности.



Так, например, купание необходимо проводить лишь в специально оборудованных местах, где обустроен сход в воду и обеспечено дежурство работников аварийно-спасательных формирований; окунаться в крещенскую купель следует лишь людям подготовленным.



Нельзя допускать купание ребенка без участия взрослых, а также окунаться в состоянии алкогольного опьянения. Перед купанием в проруби специалисты рекомендуют разогреть тело, сделав разминку, пробежку.



К проруби необходимо подходить медленно в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви, чтобы предотвратить потерю чувствительности ног. Окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга. Помните, что холодная вода может вызвать совершенно нормальное безопасное учащенное дыхание, однако не стоит находиться в проруби более 1 минуты во избежание общего переохлаждения организма. Для укрепления иммунитета и предотвращения возможности переохлаждения необходимо выпить горячий чай, лучше всего из ягод и фруктов.



Важно отметить, что погружение в ледяную воду противопоказано людям с тяжелыми хроническими заболеваниями любого характера, такими, как диабет, болезни сердечно-сосудистой системы, острые бронхиты, пневмония, астмы.