В центре Перми потушен пожар в офисном здании

16:29 | 17.01.2019

Как рассказали в ГУ МЧС по Пермскому краю, сообщение о задымлении на третьем этаже бизнес-центра на улице Монастырской поступило в 14.10.



На вызов выехали пожарно-спасательные подразделения, полиция, скорая помощь, электрические службы. Горение ликвидировано к трем часам. Как сообщают СМИ, есть несколько пострадавших, они госпитализированы. Точная причина пожара сейчас устанавливается.