«Горьковка» приглашает на концерт и презентацию книги

14:54 | 17.01.2019

19 января в 13:00 в отделе краеведения состоится презентация книги «Пермский родовед» (4 выпуск). Издание представит его составитель, член ПО УИРО Светлана Поповцева.



В 2018 году Пермское отделение Уральского историко-родословного общества отметило свое десятилетие, к этой дате издан юбилейный научно-популярный сборник статей и материалов тиражом 100 экз. Он открывается разделом «Нам 10 лет!». Здесь впервые публикуются исторические хроники Пермского отделения УИРО, состав его членов, воспоминания первого руководителя Светланы Поповцевой. Другие разделы книги: «Из истории волости, деревень», «Пермские родословия», «Биографистика (материалы к биографии)», «В помощь родоведу» и новый раздел – «Неизвестное. Интересное». Сборник предназначен для архивистов, генеалогов, родоведов, краеведов, исследователей, - всех, кого интересует история семьи и рода. Отдел краеведения (4 этаж, левое крыло). Вход свободный, 12+.



20 января в 14:00 начнется концерт «Снежные песни» в рамках авторского проекта Татьяны Каминской «Музыкальный роман в Горьковке». Прозвучат самые зимние романсы, русские народные песни и ретро-шлягеры А. Варламова, П. Булахова, Г. Пономаренко, А. Бабаджаняна, А. Пахмутовой и других композиторов. Их исполнят Татьяна Каминская, Наталья Кириллова, Наталья Князева, Дмитрий Гученко, Алексей Герасимов, Елена Галеева, Александр Погудин, Денис Хузин. Конференц-зал (3 этаж, левое крыло). Вход по билетам, 12+.



До конца января в читальном зале отдела редких книг открыта выставка «Великий импресарио: к 90-летию со дня памяти С. П. Дягилева». Она приурочена к Году театра. В фонде отдела редких книг хранится коллекция изданий, завещанная библиотеке Горького Натальей Петровной Рославлевой (Ренэ) (1907-1977). Известный исследователь русского балетного искусства, Наталья Петровна многие годы собирала библиотеку о балете, в том числе о «Русских сезонах». Многие книги из коллекции Рославлевой (Ренэ) имеют дарственные записи авторов – выдающихся историков балета. На форзацах книг из библиотеки Натальи Петровны можно увидеть ее экслибрис, а на страницах многочисленные пометы владелицы, работавшей над созданием монографии «Era of Russian Ballet», вышедшей в Лондоне в 1966 году. Вход свободный, 12+. Читальный зал отдела редких книг (4 этаж, правое крыло).