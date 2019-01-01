В воскресенье в Перми впервые пройдет лыжный ультрамарафон

14:40 | 17.01.2019

Ультрамарафон «Iron Skier – IMS 2019» состоится 20 января на лыжной базе «Прикамье» (улица Агрономическая, 23). Накануне, 19 января, в гипермаркете спортивных товаров «Декатлон» (шоссе Космонавтов, 393/1) пройдет выдача стартовых пакетов.



Напомним, четырехчасовой ультрамарафон пройдет в индивидуальном и командном зачете. Настоящих атлетов ждет испытание – 55-километровый ультрамарафон в индивидуальном и командном зачете. Количество участников в команде – от двух до четырех человек.



Планируется, что участие примет до 100 самых выносливых спортсменов страны – из Северска, Ижевска, Воткинска, Екатеринбурга, Березников, Александровска, Перми и других городов.



Выдача стартовых пакетов для них пройдет 19 января с 10:00 до 21:00 в гипермаркете спортивных товаров «Декатлон» (шоссе Космонавтов, 393/1). Здесь же с 10:30 до 11:30 состоится брифинг для участников, в ходе которого организаторы покажут и расскажут о правилах прохождения дистанции, особое внимание уделят отдельным участкам трассы – зоне смены лыж, зоне передачи чипа.



20 января станет историческим днем для Перми. Впервые в нашем городе на лыжной базе «Прикамье» пройдет лыжный ультрамарафон. Торжественное открытие соревнований запланировано на 09:30. В 10:00 состоится масстарт. С 14:30 будет проходить награждение победителей и призеров гонок. Каждый финишировавший участник получит уникальную медаль. Победители в абсолютных категориях индивидуальных гонок и за первые три места командных гонок награждаются кубками и ценными подарками.



Отметим, что один круг трассы на лыжной базе составит 10 км, на 7-м и 10-м км предусмотрено два пункта питания, 90% лыжни проходит по лесу на свежем воздухе. На протяжении всей трассы спортсменов ждут спуски и подъемы до 700 метров, на которых возможно развивать скорость до 60 км/ч.



Организаторами соревнований выступает комитет по физической культуре и спорту администрации Перми, консалтинговая фирма «Ваше Дело» и клуб лыжных гонок «Ski Team Perm».