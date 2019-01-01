Пермь: новости дня
13:28 | 17.01.2019
«Уралкалий» принимает участие в выставке-форуме «Образование и карьера-2019»
Выставка проходит 17-20 января на площадке выставочного объединения «Пермская ярмарка».
В ходе мероприятия специалисты «Уралкалия» проведут презентацию компании, проконсультируют выпускников школ, студентов средних и высших учебных заведений по востребованным специальностям, специфике работы на предприятии, перспективам профессионального роста, а также преимуществам социального пакета компании.
Посетители стенда «Уралкалия» с помощью очков виртуальной реальности смогут спуститься в шахту на глубину 400 метров и увидеть, как работает горный комбайн при добыче сильвинитовой руды на Верхнекамском месторождении калийно-магниевых солей.
В рамках выставки-форума организован квест «Профессии будущего», который позволит участникам и гостям мероприятия в доступной игровой форме познакомиться с перспективными профессиями и узнать, какие из них им больше подходят. Участники квеста смогут пройти различные задания на стендах учебных заведений и компаний. Так, «Уралкалий» проведет для участников квеста интеллектуальную игру и викторину, связанные с калийной тематикой.
Участниками выставки-форума также являются предприятия Пермского края, ведущие вузы Перми, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Казани, Томска, Тюмени.
Ирина Константинова, директор по персоналу ПАО «Уралкалий», отметила:
- Мы рады участвовать в этом крупном специализированном мероприятии, которое предоставляет уникальную возможность ознакомить нашу целевую аудиторию с преимуществами работы в «Уралкалии», где созданы все условия для профессионального развития и карьерного роста персонала.
«Уралкалий» активно сотрудничает с Пермским национальным исследовательским политехническим университетом (ПНИПУ) и его Березниковским филиалом, взаимодействует со средне-специальными учебными заведениями и школами.
С 2006 года в рамках сотрудничества с ПНИПУ «Уралкалий» предоставляет лучшим студентам именные стипендии и премии для победителей конкурса «Верхнекамский калий».
В 2007 году при поддержке «Уралкалия» в БФ ПНИПУ организована кафедра технологии и комплексной механизации разработки месторождений подземных ископаемых.
В 2009 году в ПНИПУ открыт Институт калия - уникальный специализированный учебно-исследовательский центр, оснащённый лабораториями, не имеющими аналогов в мире.
В «Уралкалии» с 2010 года проводится целевой набор. Выпускникам программы целевого набора гарантировано рабочее место в «Уралкалии» и подъёмные выплаты, в зависимости от среднего балла по диплому.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
18:28 | 17.01.2019
В Екатеринбурге на бригаду энергетиков напали неизвестные с пистолетом
18:22 | 17.01.2019
Руководитель полиции Кургана Ищенко: «Сократилось количество наиболее опасных преступлений»
18:21 | 17.01.2019
За полдня выставку «Образование и карьера» в Перми посетило более 13 тысяч человек
18:14 | 17.01.2019
ЕМУП «Гортранс» потребовало от мэрии треть миллиарда рублей
18:03 | 17.01.2019
В Перми состоится зимний фестиваль всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО
17:16 | 17.01.2019
В Катайске предпринимателя оштрафовали на 7 тысяч рублей за продажу сигарет рядом с детским садом
17:16 | 17.01.2019
На перекрестке улиц Лянгасова и Веденеева в Перми изменяется организация дорожного движения
16:59 | 17.01.2019
В Екатеринбурге из-за карантина по гриппу закрывают больницы
16:47 | 17.01.2019
Пермякам напоминают о мерах безопасности во время купаний на Крещение
16:39 | 17.01.2019
«Умкин день» пройдёт в зоопарке Екатеринбурга в ближайшее воскресенье
16:29 | 17.01.2019
В центре Перми потушен пожар в офисном здании
15:55 | 17.01.2019
Уральцу присудили 480 часов обязательных работ за кражу денег у ветерана
15:36 | 17.01.2019
С 85-й годовщиной области южноуральцев поздравил депутат Госдумы
15:16 | 17.01.2019
Каждые три минуты в салонах связи на Урале продают 4G-смартфон
14:54 | 17.01.2019
«Горьковка» приглашает на концерт и презентацию книги
14:40 | 17.01.2019
В воскресенье в Перми впервые пройдет лыжный ультрамарафон
14:02 | 17.01.2019
В Свердловской области оборудуют 152 купели для крещения
13:51 | 17.01.2019
Ларечный алкоскандал в Екатеринбурге: оперативников ОЭБиПК обвиняют в нарушении закона неизвестные «афганцы»
13:46 | 17.01.2019
В Екатеринбурге пройдёт суд над преступной группировкой, работавшей на автоподставах
13:27 | 17.01.2019
Свердловчанка отсудила у продавца почти 900 тысяч за некачественную шубу
13:26 | 17.01.2019
В Прикамье аннулированы еще две лицензии управляющих организаций
13:16 | 17.01.2019
«Уралкалий» снизил поставки в Азию и сократил производство
13:11 | 17.01.2019
Полиция Нижнего Тагила разыскивает педофила, напавшего на школьницу
12:59 | 17.01.2019
В Пермском крае внедрят единую российскую систему продвижения экспорта
12:52 | 17.01.2019
За прошлый год в Перми родились более 14 тысяч детей
12:47 | 17.01.2019
В Перми прошел еще один рейд по проверке такси
12:46 | 17.01.2019
Взлетевший самолёт вернули в Екатеринбург из-за неисправности
12:41 | 17.01.2019
Игорь Буренков назначен заместителем полномочного представителя президента РФ в ПФО
11:48 | 17.01.2019
Власти Екатеринбурга начали формировать планы к 300-летию города