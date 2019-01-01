«Уралкалий» принимает участие в выставке-форуме «Образование и карьера-2019»

13:28 | 17.01.2019

ПАО «Уралкалий» принимает участие в ХХI Межрегиональной выставке-форуме учебных заведений, образовательных технологий и вакансий «Образование и карьера-2019».

Выставка проходит 17-20 января на площадке выставочного объединения «Пермская ярмарка».

В ходе мероприятия специалисты «Уралкалия» проведут презентацию компании, проконсультируют выпускников школ, студентов средних и высших учебных заведений по востребованным специальностям, специфике работы на предприятии, перспективам профессионального роста, а также преимуществам социального пакета компании.

Посетители стенда «Уралкалия» с помощью очков виртуальной реальности смогут спуститься в шахту на глубину 400 метров и увидеть, как работает горный комбайн при добыче сильвинитовой руды на Верхнекамском месторождении калийно-магниевых солей.

В рамках выставки-форума организован квест «Профессии будущего», который позволит участникам и гостям мероприятия в доступной игровой форме познакомиться с перспективными профессиями и узнать, какие из них им больше подходят. Участники квеста смогут пройти различные задания на стендах учебных заведений и компаний. Так, «Уралкалий» проведет для участников квеста интеллектуальную игру и викторину, связанные с калийной тематикой.

Участниками выставки-форума также являются предприятия Пермского края, ведущие вузы Перми, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Казани, Томска, Тюмени.

Ирина Константинова, директор по персоналу ПАО «Уралкалий», отметила:

- Мы рады участвовать в этом крупном специализированном мероприятии, которое предоставляет уникальную возможность ознакомить нашу целевую аудиторию с преимуществами работы в «Уралкалии», где созданы все условия для профессионального развития и карьерного роста персонала.

«Уралкалий» активно сотрудничает с Пермским национальным исследовательским политехническим университетом (ПНИПУ) и его Березниковским филиалом, взаимодействует со средне-специальными учебными заведениями и школами.

С 2006 года в рамках сотрудничества с ПНИПУ «Уралкалий» предоставляет лучшим студентам именные стипендии и премии для победителей конкурса «Верхнекамский калий».

В 2007 году при поддержке «Уралкалия» в БФ ПНИПУ организована кафедра технологии и комплексной механизации разработки месторождений подземных ископаемых.

В 2009 году в ПНИПУ открыт Институт калия - уникальный специализированный учебно-исследовательский центр, оснащённый лабораториями, не имеющими аналогов в мире.

В «Уралкалии» с 2010 года проводится целевой набор. Выпускникам программы целевого набора гарантировано рабочее место в «Уралкалии» и подъёмные выплаты, в зависимости от среднего балла по диплому.