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Пермь: новости дня


 

13:26 | 17.01.2019

В Прикамье аннулированы еще две лицензии управляющих организаций

15 января 2019 года Арбитражным судом Пермского края по заявлению Инспекции государственного жилищного надзора Пермского края вынесены решения об аннулировании лицензий на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами в отношении двух управляющих организаций: общества с ограниченной ответственностью УК «Загарье» (ИНН 5904327464); общества с ограниченной ответственностью «Коспашское жилищно-коммунальное хозяйство» (ИНН 5911078628).

Основанием для обращения Инспекции в суд послужило принятие 16 октября 2018 года лицензионной комиссией Пермского края соответствующего решения, в связи с отсутствием в течение шести месяцев в реестре лицензий Пермского края сведений о многоквартирных домах, деятельность по управлению которыми осуществляют указанные организации, как указано в части 2 статьи 199 ЖК РФ.

Указанные решения еще не вступили в законную силу.

Стоит отметить, что в 2018 году Инспекцией прекращено действие 114 лицензий управляющих организаций, из них по решению суда об аннулировании лицензии в связи с признанием лицензиата несостоятельным (банкротом) - 18 лицензий, в связи с отсутствием в течение шести месяцев в реестре лицензий Пермского края сведений о многоквартирных домах, деятельность по управлению которыми осуществляет лицензиат, – 27 лицензий; по заявлению лицензиата о прекращении лицензируемого вида деятельности – 64 лицензии, в связи с внесением в ЕГЮЛ сведений о прекращении деятельности юридического лица – 5 лицензий.

Таким образом, по состоянию на начало 2019 года в Пермском крае действующими являются 416 лицензий (с начала лицензирования деятельности предоставлена 551 лицензия).

В настоящее время 15 исков об аннулировании лицензии, направленных Инспекцией, находятся на рассмотрении в суде.

Актуальная информация, относящаяся к осуществлению предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, является открытой и размещена на официальном сайте Инспекции iggn.permkrai.ru в разделе «Лицензирование», в подразделе «Реестры».

По словам начальника Инспекции Александра Евсюкова, в целях соблюдения требований жилищного законодательства Инспекция продолжит контрольно-надзорную деятельность по аннулированию лицензий в судебном порядке в отношении управляющих организаций.

© «Вечерние Ведомости»

 


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