В Прикамье аннулированы еще две лицензии управляющих организаций

13:26 | 17.01.2019

15 января 2019 года Арбитражным судом Пермского края по заявлению Инспекции государственного жилищного надзора Пермского края вынесены решения об аннулировании лицензий на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами в отношении двух управляющих организаций: общества с ограниченной ответственностью УК «Загарье» (ИНН 5904327464); общества с ограниченной ответственностью «Коспашское жилищно-коммунальное хозяйство» (ИНН 5911078628).



Основанием для обращения Инспекции в суд послужило принятие 16 октября 2018 года лицензионной комиссией Пермского края соответствующего решения, в связи с отсутствием в течение шести месяцев в реестре лицензий Пермского края сведений о многоквартирных домах, деятельность по управлению которыми осуществляют указанные организации, как указано в части 2 статьи 199 ЖК РФ.



Указанные решения еще не вступили в законную силу.



Стоит отметить, что в 2018 году Инспекцией прекращено действие 114 лицензий управляющих организаций, из них по решению суда об аннулировании лицензии в связи с признанием лицензиата несостоятельным (банкротом) - 18 лицензий, в связи с отсутствием в течение шести месяцев в реестре лицензий Пермского края сведений о многоквартирных домах, деятельность по управлению которыми осуществляет лицензиат, – 27 лицензий; по заявлению лицензиата о прекращении лицензируемого вида деятельности – 64 лицензии, в связи с внесением в ЕГЮЛ сведений о прекращении деятельности юридического лица – 5 лицензий.



Таким образом, по состоянию на начало 2019 года в Пермском крае действующими являются 416 лицензий (с начала лицензирования деятельности предоставлена 551 лицензия).



В настоящее время 15 исков об аннулировании лицензии, направленных Инспекцией, находятся на рассмотрении в суде.



Актуальная информация, относящаяся к осуществлению предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, является открытой и размещена на официальном сайте Инспекции iggn.permkrai.ru в разделе «Лицензирование», в подразделе «Реестры».



По словам начальника Инспекции Александра Евсюкова, в целях соблюдения требований жилищного законодательства Инспекция продолжит контрольно-надзорную деятельность по аннулированию лицензий в судебном порядке в отношении управляющих организаций.