«Уралкалий» снизил поставки в Азию и сократил производство

13:16 | 17.01.2019

«Уралкалий» во втором полугодии 2018 года сократил производство из-за снижения объема поставок в Азию, сообщил журналистам основной бенефициар компании Дмитрий Мазепин. Он напомнил, что в компании считают несправедливой цену ниже $300 за тонну, которая была установлена по контрактам с Индией и Китаем в 2018 году.

«Наша политика меняется. Моя цель, чтобы мы не привязывались к этому базису, есть разные рынки, - цитирует бизнесмена ИНТЕРФАКС. - Сократили во втором полугодии производство, так как не считаем для себя выгодным продавать в Азию».

Напомним, в декабре Д. Мазепин уже упоминал, что «Уралкалий» недоволен ценой, установленной по контрактам с Китаем и Индией ($290 за тонну) и переориентирует объемы на более маржинальные рынки. Компания подписала контракт с Китаем по этой цене на незначительный объем, но отказалась от поставок в Индию, отмечал он.

Летом 2018 года конкурент «Уралкалия» - «Белорусская калийная компания» заключила годовые контракты с Китаем и Индией по $290 за тонну. «Уралкалий» позднее заявлял, что считает такую цену для рынков Азии необоснованной и может сократить производство, соотнося его с ценами и спросом.

Производство «Уралкалия» в 2017 году было на рекордном уровне - примерно 12 млн тонн. Данные по производству за 2018 год компания не раскрывала. Объем продаж в первом полугодии прошлого года составил 5,9 млн тонн (традиционно около 20% продаж приходится на внутренний рынок, остальное - экспорт).

Китай и Индия - крупнейшие контрактные рынки хлоркалия - традиционно получают скидку к спотовым котировкам. В конце 2018 года спотовые цены на калий были на уровне $310 за тонну в Юго-Восточной Азии и превышали $350 за тонну гранулированного калия в Бразилии.