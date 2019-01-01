Пермь: новости дня
12:59 | 17.01.2019
В Пермском крае внедрят единую российскую систему продвижения экспорта
Экспортный стандарт включает в себя комплекс мер, среди которых обеспечение доступа для предпринимателей к акселерационным программам по экспорту, формирование единой системы продвижения экспортных товаров и услуг, а также определение экспорта как приоритетного направления развития региона. Важно отметить, что меры разработаны в соответствии с нацпроектом и с учетом региональной специфики.
Как отметил генеральный директор Российского экспортного центра Андрей Слепнев, вводимый стандарт призван активизировать экспортную деятельность в регионах. «Мы предполагаем, что озвученные меры позволят сформировать эффективную инфраструктуру поддержки экспорта и обеспечат вовлечение органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации и представителей бизнес-сообщества в процесс реализации региональной политики в области поддержки и развития экспортной деятельности и, как результат, увеличат число экспортеров и объем экспортной продукции», – сказал Андрей Слепнев.
Сейчас экспорт Пермского края составляет 5 млрд долларов в год, при этом у региона есть шансы удвоить экспорт несырьевого неэнергетического сектора в ближайшие шесть лет. Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников отмечал, что несырьевой неэнергетический сектор составляет порядка 75% регионального экспорта. «Это тот сегмент, в который мы можем привлечь инвесторов, их ресурсы, удвоив показатель экспорта к 2024 году – такова задача, поставленная президентом», — подчеркивал глава региона.
Министр экономического развития и инвестиций Пермского края Максим Колесников отметил, что, несмотря на существующие предпосылки, для достижения заданных показателей требуется как реализация мер по модернизации инструментов поддержки экспорта, усовершенствованию нормативного регулирования и снятию барьеров, так и реализация мер, способствующих появлению новых экспортеров и экспортных продуктов, перевода производителей товаров в статус активных экспортеров. «Региональный экспортный стандарт 2.0 как целостная система мер дает возможность более интенсивно развивать это направление», — заявил министр.
Президент России Владимир Путин поручил Правительству обеспечить объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров в размере 250 млрд долларов к 2024 году, а также экспорт оказываемых услуг в размере 100 млрд долларов в год. Об этом говорится в Указе президента о стратегическом развитии страны до 2024 года. При этом политика субъектов Российской Федерации в области поддержки и развития экспортной деятельности носит несистемный и разнонаправленный характер.
АО «Российский экспортный центр», используя лучшие практики, разработало Региональный экспортный стандарт, направленный на совершенствование институциональной экспортной среды субъектов РФ. Особый акцент будет сделан на более эффективном использовании экспортного потенциала регионов и активном привлечении к экспортной деятельности представителей малого и среднего предпринимательства, так как именно этот сектор экономики обладает наибольшим потенциалом роста несырьевого неэнергетического экспорта.
© «Вечерние Ведомости»
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