Пермские дошкольники сыграют в квест

18:49 | 16.01.2019

17 и 25 января в 09:00 в детском саду №155 (улица Маршала Рыбалко, 95а) состоится городская квест-битва по мотивам сказки «Алиса в Зазеркалье».



В игре примут участие более 70 малышей из разных дошкольных учреждений города. Объединившись в команды, игроки окажутся в условно замкнутом помещении, из которого за отведенное время нужно выбраться, используя логику, смекалку и подручные предметы.



Помещение для квестов и приключенческих игр в детском саду №155 оборудовали в прошлом году в рамках новой концепции развития образовательного учреждения. Для продвижения по сюжету квест предполагает решение умственных задач, что способствуют развитию коммуникативных навыков детей. Сейчас здесь проходят обязательные ежемесячные занятия для ребят подготовительных групп, разнообразные задания связаны с сюжетом сказки «Алиса в Зазеркалье».