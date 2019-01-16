Пермь: новости дня
18:49 | 16.01.2019
Пермские дошкольники сыграют в квест
В игре примут участие более 70 малышей из разных дошкольных учреждений города. Объединившись в команды, игроки окажутся в условно замкнутом помещении, из которого за отведенное время нужно выбраться, используя логику, смекалку и подручные предметы.
Помещение для квестов и приключенческих игр в детском саду №155 оборудовали в прошлом году в рамках новой концепции развития образовательного учреждения. Для продвижения по сюжету квест предполагает решение умственных задач, что способствуют развитию коммуникативных навыков детей. Сейчас здесь проходят обязательные ежемесячные занятия для ребят подготовительных групп, разнообразные задания связаны с сюжетом сказки «Алиса в Зазеркалье».
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
00:23 | 17.01.2019
Кинотеатр «Колизей» в Екатеринбурге снова закрыли
23:48 | 16.01.2019
Екатеринбург взял 12 место в рейтинге городов России с лучшей экологией
23:04 | 16.01.2019
Администрация Екатеринбурга выпустила два пилотных номера газеты, пришедшей на замену «Вечернему Екатеринбургу»
21:59 | 16.01.2019
Серовский тракт, или «Трасса смерти», может стать федеральным
18:53 | 16.01.2019
Парламент Курганской области принял губернаторский закон о выплате соцпомощи студентам
18:49 | 16.01.2019
Пермские дошкольники сыграют в квест
18:43 | 16.01.2019
В минтрансе Пермского края состоялась встреча с руководителями диспетчерских служб такси
18:38 | 16.01.2019
В Перми снизилось количество зарегистрированных преступлений
18:30 | 16.01.2019
Крещенские купели в Кургане оборудуют на Бабьих песках
17:49 | 16.01.2019
Из муниципальной собственности в региональную передана дорога на улице Мичурина в Соликамске
17:44 | 16.01.2019
В Перми вновь пройдет фестиваль детских изобретений «ЭврикУм»
17:37 | 16.01.2019
Уголовное дело бывшего вице-мэра Белоярки по ЖКХ вновь рассмотрят в суде
17:28 | 16.01.2019
Пермский край вошел в топ регионов России, привлекательных для развития ИТ-компаний
17:20 | 16.01.2019
На улице Ленина в Перми сошел с рельсов трамвай
16:58 | 16.01.2019
Дмитрий Мазепин встретился с делегацией Зимбабве
16:47 | 16.01.2019
В Нижнем Тагиле обостряется конфликт между мэрией и провайдерами
16:29 | 16.01.2019
Евгений Куйвашев встретится с депутатом Госдумы, чтобы обсудить ситуацию вокруг «ФГК». Вопрос уже взяли под контроль в Генпрокуратуре
16:25 | 16.01.2019
«Лыжня России — 2019» в Екатеринбурге состоится 9 февраля и пройдёт на 15 площадках
16:16 | 16.01.2019
Курганское УФАС привлекло к административной ответственности СУЭНКО
15:41 | 16.01.2019
В курганском микрорайоне Зайково построят модульный здравпункт
15:27 | 16.01.2019
В одной из поликлиник Кургана под видом пациентки орудовала карманница
15:18 | 16.01.2019
Интернет-заказы из Китая на Урал поедут в новых почтовых вагонах
15:14 | 16.01.2019
Планы Шипулина стать депутатом Госдумы подтвердил Евгений Куйвашев
15:08 | 16.01.2019
Кольцовские таможенники изъяли у гражданина Турции товарную партию одежды и сувениров
15:01 | 16.01.2019
Прокуратура провела проверку скорой помощи в Копейске
14:48 | 16.01.2019
Евгений Куйвашев заявил о серьёзности планов по строительству второй ветки метро в Екатеринбурге