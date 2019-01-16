В минтрансе Пермского края состоялась встреча с руководителями диспетчерских служб такси

18:43 | 16.01.2019

Заместитель министра транспорта Александр Клебанов поставил перед участниками встречи задачу: навести порядок в работе, провести проверку подвижного состава, водителей, осуществляющих перевозку легковым такси.



Александр Клебанов отметил, что министерство начало активно работать по пресечению деятельности нелегалов-перевозчиков, поэтому настоятельно потребовал от участников совещания прекратить сотрудничество с организациями, водителями, которые не получают разрешения на осуществление перевозок пассажиров и багажа в сфере легкового такси на свои транспортные средства, не осуществляют соблюдение установленных требований в сфере легкового такси.



В противном случае, предупредил замминистра, в отношении диспетчерских служб будут приниматься меры ответственности за оказание услуг, которые создают опасность причинения вреда, и запрета осуществления такой деятельности за оказание услуг.



Кроме того, Александр Клебанов сообщил, что реестр действующих разрешений на территории Пермского края передан в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД и в случае выявления фактов проезда транспортных средств без разрешений по выделенным полосам для общественного транспорта водители указанных автомобилей будут привлекаться к административной ответственности.