Пермь: новости дня
18:38 | 16.01.2019
В Перми снизилось количество зарегистрированных преступлений
В подведении итогов приняли участие начальник Главного управления МВД России по Пермскому краю генерал-майор полиции Михаил Давыдов, начальник Управления МВД России по городу Перми полковник полиции Алексей Туров.
Отметим, что основным направлением взаимодействия администрации Перми и УМВД России по городу Перми в вопросах обеспечения безопасности является профилактика правонарушений. Это, прежде всего, работа различных комиссий на площадке администрации города Перми, где собираются все правоохранительные органы, обсуждаются проблемы и принимаются решения, носящие межведомственный характер.
Важным совместным направлением деятельности является реализация мероприятий в сфере профилактики правонарушений в рамках муниципальных программ. Одна из них - «Профилактика правонарушений в городе Перми». В рамках нее организовывается деятельность народных дружин, каникулярная занятость несовершеннолетних, состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних УМВД России по городу Перми и находящихся в социально опасном положении, проводятся мероприятия первичной профилактики употребления психоактивных веществ среди детей и молодежи.
Так, по итогам 2018 года в Перми снизилось количество зарегистрированных преступлений, в частности, совершенных на улицах города. За последние несколько лет отмечается положительная тенденция к снижению количества преступлений, совершенных в состоянии опьянения, в том числе в общественных местах и на улицах.
Еще одним примером взаимодействия всех субъектов профилактики является предупреждение преступности несовершеннолетних. По итогам декабря 2018 года отмечается снижение количества таких преступлений на 2,7%. Также за прошлый год на 3,3% снизилось количество преступлений, совершенных подростками в группах.
Важным направлением взаимодействия является обеспечение безопасности в период подготовки и проведения массовых мероприятий. Так, в прошлом году за счет бюджета Перми дополнительно было приобретено 20 металлодетекторов. Кроме того, в прошлом году увеличилось число народных дружин, осуществляющих деятельность на территории города.
Еще одно направление взаимодействия – обеспечение безопасности дорожного движения. Итогом прошлого года стало снижение количества зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий и количества погибших на территории Перми.
Совместная работа администрации города с правоохранительными органами продолжается.
В ходе подведения итогов глава Перми Дмитрий Самойлов вручил благодарности за добросовестное выполнение своих обязанностей, высокий профессионализм, личный вклад в укрепление законности и правопорядка майору полиции, старшему инспектору по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции №2 УМВД России по городу Перми Эльвире Пименовой и майору полиции, старшему инспектору отдела охраны общественного порядка УМВД России по городу Перми Олегу Двинянинову.
© «Вечерние Ведомости»
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