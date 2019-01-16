В Перми вновь пройдет фестиваль детских изобретений «ЭврикУм»

17:44 | 16.01.2019

17 января в 10:00 на базе детского сада «Эврика» (улица Нефтяников, 22а) состоится II краевой технофестиваль, приуроченный к Международному дню детских изобретений.



Ребята-дошкольники из 15 территорий Пермского края представят более 80 изобретений и получат патент на свое творение. Организаторы отмечают, что более 60% детей заинтересовались номинацией, посвященной добыче нефти и ее переработке: 43 представленные идеи посвящены созданию конструкций для нефтедобычи. В качестве экспертов фестиваля выступят не только специалисты в области технического творчества, но и партнеры дошкольного учреждения – представители ООО «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез».



Напомним, патентное бюро в детском саду открытий и изобретений «Эврика» работает уже не первый год. Его цель – распространение инновационного опыта среди педагогического сообщества, а также регистрация результатов интеллектуальной деятельности детей. В этом бюро любое устройство или конструкция, созданные ребенком, будут считаться техническим изобретением. Это может быть машина, прибор, механизм, аппарат, мебель или посуда. К примеру, на технофестивале «ЭврикУм» в прошлом году были презентованы 75 изобретений, среди них гидравлические краны, роботы-помощники, пылесосы из конструктора. Чтобы получить патент на детское изобретение, родителям или педагогам необходимо направить в патентное бюро заявку с кратким описанием устройства, приложить фото, схемы и чертежи, патент будет действовать на территории Пермского края в течение двух лет.