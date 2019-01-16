Пермь: новости дня
17:28 | 16.01.2019
Пермский край вошел в топ регионов России, привлекательных для развития ИТ-компаний
Напомним, в октябре 2013 года Правительство РФ одобрило законопроект Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ о расширении льгот по страховым взносам для ИТ-компаний. Сегодня при базовой ставке налога на прибыль в 20% регионы вправе снижать долю налога не более чем до 13,5%.
В Пермском крае на 2018-2020 годы установлена максимальная льготная ставка для ИТ-компаний в размере 13,5%. Выплату налогов по льготной ставке компания может производить после получения статуса резидента одного из технопарков края. Налог на имущество по льготной ставке в Пермском крае составляет 1,1%.
Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников обозначил, что в планах региональных властей до 2020 года включительно организовать в Прикамье более ста тысяч квадратных метров современного офисного пространства с развитой инфраструктурой, конгрессно-выставочным центром, институтами поддержки развития стартапов, образовательными активностями. «Для технопарков предоставляются дополнительные льготы по имуществу и налогу на прибыль. Их развитие должно быть направлено на создание экосистемы инноваций и сотрудничества. Это даст новый импульс развитию ИТ-сектора, увеличению занятости и, в том числе, занятости молодежи, так как ИТ-сфера в первую очередь ориентирована на молодых, талантливых, смелых, продвинутых», — отметил Максим Решетников.
В 2018 году региональный минпромторг одобрил две заявки управляющих компаний на создание технопарков в Перми: «Технопарк Пермь» и «Морион Диджитал». Среди крупных компаний-резидентов: «ЭР-Телеком Холдинг», «Напа Лабс», «Промобот», «Сеуслаб», «Сателлит Инновация», «ФДС» (DATABRIZ), «Цифровой рудник», «АйТи Консалтинг», Уральский филиал ТТК.
Всего в рейтинг вошло 11 территорий страны. Из них пять имеют статус особой экономической зоны (ОЭЗ) и еще в шести регионах действуют налоговые льготы в отношении ИТ-компаний. Помимо Пермского края, налоговые льготы действуют в Ульяновской, Пензенской, Новосибирской, Челябинской и Тюменской областях. Статус особой экономической зоны присвоен четырем регионам: Калининградской области, Республике Татарстан, Республике Крым (и городу федерального значения Севастополь) и Санкт-Петербургу. Регионы в рейтинге расположены по мере возрастания льготной ставки на прибыль ИТ-компаний.
В пятерку лидеров рейтинга вошли «Сколково», Республика Татарстан, Калининградская область, Республика Крым и Ульяновская область. При этом важно отметить, что инновационный центр «Сколково», занявший первое место в списке, формально не является ОЭЗ, льготы по налогам в этом случае установлены напрямую Налоговым кодексом РФ.
© «Вечерние Ведомости»
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