На улице Ленина в Перми сошел с рельсов трамвай

17:20 | 16.01.2019

Трамвай №11 сошел с рельсов на перекрестке Ленина и Газеты «Звезда» в 15.17. Никто не пострадал.



Трамвай шел в сторону ЦУМа, когда его задние колеса выехали на проезжую часть. Ремонтная бригада «Пермгорэлектротранса» провела работы на месте. Сейчас движение трамваев уже восстановлено.