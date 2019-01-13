В Прикамье более двух тысяч пожилых людей обучились компьютерной грамотности

16:25 | 16.01.2019

В рамках реализации проекта «Старшее поколение» партии «Единая Россия» в Пермском крае по итогам 2018 года курсы компьютерной грамотности прошли 2 127 граждан «серебряного» возраста. Занятия проходили практически во всех муниципалитетах Пермского края на 150 площадках – в общеобразовательных школах, колледжах, техникумах, библиотеках, общественных центрах, учреждениях дополнительного профессионального образования.



Участники курсов научились работать в сети Интернет, пользоваться офисными программами, получать государственные услуги онлайн, работать с электронной почтой, освоили навыки поиска необходимой информации. Занятия проходили в небольших группах, что позволило организовать индивидуальный подход к каждому обучающемуся. Педагогами были учителя информатики, библиотечные специалисты. По итогам курсов пожилым людям вручали соответствующие сертификаты.



«В прошлом году партпроект рекомендовал муниципалитетам единую программу курсов, разработанную министерством информационного развития и связи совместно с минсоцразвития. Она включает в себя не только пользование порталами ЖКХ, госуслуг, но и сайтом «Управляем вместе», когда пожилые люди могут активно участвовать в развитии Пермского края. Мы получили массу положительных отзывов от людей старшего поколения, которые прошли курсы по новой программе», - говорит региональный координатор партийного проекта «Старшее поколение», руководитель региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае Александр Бойченко.



Кроме того, осенью 2018 года в Прикамье на базе Пермского краевого МФЦ впервые состоялись семинары по обучению тьюторов (репетиторов), которые будут проводить компьютерные курсы для пожилых людей во всех муниципальных образованиях региона. А в Пушкинской библиотеке г. Перми для граждан старшего поколения прошли три олимпиады на знание основ компьютерной грамотности.



Напомним, основные задачи проекта «Старшее поколение» партии «Единая Россия» – содействие повышению качества жизни и благополучия пожилых людей, создание условий для их активного долголетия. В 2018 году в России по поручению президента РФ В.В. Путина утвержден нацпроект «Демография», в который отдельным направлением включен проект «Старшее поколение». Основное внимание будет уделено вопросам занятости и профессионального обучения граждан предпенсионного и пенсионного возраста, диспансеризации, профилактики заболеваний и т.д.