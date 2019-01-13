На выставке «Образование и карьера» будет работать педагогическая гостиная

13:51 | 16.01.2019

Законодательное собрание Пермского края совместно с РИНО ПГНИУ организует педагогическую гостиную «Мой Пермский край: познаем, путешествуем, гордимся!». Площадка будет работать на межрегиональной выставке-форуме «Образование и карьера».



Планируется презентация конкурса творческих работ и образовательных проектов «Путешествие по Пермскому краю». Участники прошлых лет поделятся своим опытом написания работ и туристических маршрутов: педагоги расскажут о том, как грамотно выстроить работу с учениками и какие возможности открывает участие в конкурсе, а школьники – о том, как проходили съемки телевизионного проекта, в который попадают лучшие из лучших. Организаторы презентуют концепцию этого года.



«Путешествие по Пермскому краю» - краеведческий конкурс, в котором школьники со всего края создают собственные туристические маршруты. Лучшие из них становятся основой телевизионных передач на телеканале «ВЕТТА».



Конкурс «Путешествие по Пермскому краю» впервые прошел в 2016 году по инициативе спикера краевого парламента Валерия Сухих. За время существования конкурса в нем приняли участие более 600 учащихся из 32 территорий края. Председатель Законодательного собрания неоднократно подчеркивал, что «через реализацию проектов, подобных «Путешествию по Пермскому краю», краевые законодатели помогают узнать и заново открыть для себя родные места».



В 2018 году Законодательное собрание Пермского края с проектом о школьных туристических маршрутах заняло второе место на международном конкурсе «Медиалидер-2018», в этом же году создатели фильмов стали финалистами национальной премии «Страна».



Образовательно-просветительская площадка будет действовать 17 января 2019 года с 13.00 до 14.30. Место проведения: ВЦ «Пермская ярмарка», шоссе Космонавтов, 55а, конференц-зал №1.



Школьников и педагогов также приглашают к участию в конкурсе творческих работ и образовательных проектов «Путешествие по Пермскому краю», который будет проходить с 1 февраля по 1 апреля 2019 года.