В Перми разработают проект продления улицы Крисанова до шоссе Космонавтов

13:19 | 16.01.2019

МКУ «Пермблагоустройство» объявило закупку на проект строительства дороги по улице Крисанова от шоссе Космонавтов до улицы Пушкина. Эта дорога разгрузит площадь ЦКР, а также позволит приступить к ее реконструкции.



В конце прошлого года глава Перми Дмитрий Самойлов анонсировал строительство и ремонт ряда дорожных объектов, которые сформируют опорный каркас и обеспечат связь между районами. Глава Перми подчеркнул, что этой логикой – расшивкой узких мест и улучшением транспортных корреспонденций – и определяется перечень объектов для капремонта и реконструкции на ближайшие годы.



Строительство дороги по улице Крисанова является частью Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ) города Перми, которая в настоящее время разрабатывается в администрации Перми. Основными направлениями комплексного развития транспортной инфраструктуры города станут формирование опорного каркаса Перми и повышение связности сети автодорог.



В управлении внешнего благоустройства администрации пояснили, что существует ряд причин, по которым строительство улицы Крисанова необходимо. В настоящее время отсутствуют качественные связи между центром города и территорией, расположенной за рекой Данилихой и за Транссибом, где в настоящее время идет активная застройка. Поэтому нужен еще один заезд в центр города, так как по существующей схеме организации дорожного движения в центр можно проехать по улице Малкова через улицу Локомотивную, по улице Плеханова и через Центральный рынок, где сейчас достаточно плотный транспортный поток. Строительство проезда поможет освободить улицу Локомотивную и площадь рынка.



Кроме того, Генеральным планом города предусмотрено развитие трамвайной сети и улучшение связей между улицей Петропавловской и Индустриальным районом.



Разработка и реализация ряда проектов: продление улицы Крисанова до шоссе Космонавтов и установление ее связи с улицей Карпинского, реконструкции улицы Плеханова и шоссе Космонавтов от улицы Плеханова до ЦКР – позволит приступить к реконструкции улицы Революции от улицы Куйбышева до ЦКР. Усиление поперечных связей позволит разгрузить рыночную площадь.



Строительство этого объекта запланировано на 2021-2023 годы. На протяжении последних лет город системно наращивает объемы вложений в дорожную отрасль. Благодаря этому в Перми за последние три года аварийность на дорогах снизилась в два раза. За 2016-2019 годы в городе отремонтировано три млн кв. метров дорог, сданы две ключевые развязки – это улица Макаренко и площадь Восстания, отремонтированы трамвайные пути и проезжая часть на Северной дамбе, продолжается капитальный ремонт улицы Уральской, реконструирована улица Героев Хасана на пересечении с Транссибом, стартовала масштабная реконструкция улицы Революции.