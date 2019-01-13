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Пермь: новости дня


 

13:19 | 16.01.2019

В Перми разработают проект продления улицы Крисанова до шоссе Космонавтов

МКУ «Пермблагоустройство» объявило закупку на проект строительства дороги по улице Крисанова от шоссе Космонавтов до улицы Пушкина. Эта дорога разгрузит площадь ЦКР, а также позволит приступить к ее реконструкции.

В конце прошлого года глава Перми Дмитрий Самойлов анонсировал строительство и ремонт ряда дорожных объектов, которые сформируют опорный каркас и обеспечат связь между районами. Глава Перми подчеркнул, что этой логикой – расшивкой узких мест и улучшением транспортных корреспонденций – и определяется перечень объектов для капремонта и реконструкции на ближайшие годы.

Строительство дороги по улице Крисанова является частью Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ) города Перми, которая в настоящее время разрабатывается в администрации Перми. Основными направлениями комплексного развития транспортной инфраструктуры города станут формирование опорного каркаса Перми и повышение связности сети автодорог.

В управлении внешнего благоустройства администрации пояснили, что существует ряд причин, по которым строительство улицы Крисанова необходимо. В настоящее время отсутствуют качественные связи между центром города и территорией, расположенной за рекой Данилихой и за Транссибом, где в настоящее время идет активная застройка. Поэтому нужен еще один заезд в центр города, так как по существующей схеме организации дорожного движения в центр можно проехать по улице Малкова через улицу Локомотивную, по улице Плеханова и через Центральный рынок, где сейчас достаточно плотный транспортный поток. Строительство проезда поможет освободить улицу Локомотивную и площадь рынка.

Кроме того, Генеральным планом города предусмотрено развитие трамвайной сети и улучшение связей между улицей Петропавловской и Индустриальным районом.

Разработка и реализация ряда проектов: продление улицы Крисанова до шоссе Космонавтов и установление ее связи с улицей Карпинского, реконструкции улицы Плеханова и шоссе Космонавтов от улицы Плеханова до ЦКР – позволит приступить к реконструкции улицы Революции от улицы Куйбышева до ЦКР. Усиление поперечных связей позволит разгрузить рыночную площадь.

Строительство этого объекта запланировано на 2021-2023 годы. На протяжении последних лет город системно наращивает объемы вложений в дорожную отрасль. Благодаря этому в Перми за последние три года аварийность на дорогах снизилась в два раза. За 2016-2019 годы в городе отремонтировано три млн кв. метров дорог, сданы две ключевые развязки – это улица Макаренко и площадь Восстания, отремонтированы трамвайные пути и проезжая часть на Северной дамбе, продолжается капитальный ремонт улицы Уральской, реконструирована улица Героев Хасана на пересечении с Транссибом, стартовала масштабная реконструкция улицы Революции.

© «Вечерние Ведомости»

 


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