Пермских школьников и студентов приглашают выбрать профессию

12:43 | 16.01.2019

Специалисты городского центра занятости проведут консультации, профориентационные квесты, мастер-классы на выставке «Образование и карьера-2019».



С 17 по 20 января на Пермской ярмарке (шоссе Космонавтов, 59) состоится 20-я специализированная выставка учебных заведений, вакансий рабочих мест и достижений индустрии образования «Образование и карьера-2019».



Центр занятости населения Перми традиционно выступает одним из организаторов и участников выставки. В течение четырех дней специалисты службы занятости будут оказывать помощь молодежи в выборе профессии, в составлении резюме, знакомить с миром профессий, проводить компьютерное тестирование. Кроме того, посетители выставки смогут получить консультации по вопросам трудоустройства, узнать об услугах службы занятости.



На выставке будут работать информационные киоски для самостоятельного получения информации о положении на рынке труда, сведений о вакансиях, имеющихся в базе данных службы занятости.



В рамках выставки состоится VIII образовательный форум, в котором примут участие и специалисты краевой службы занятости. В программе – дискуссии, круглые столы, презентационные площадки, профориентационный квест, краш-тест профессий, студенческий медиа-форум, мастер-классы, игры, тематические экскурсии на производственные площадки предприятий и в вузы, интеллектуальные конкурсы и многое другое.



Дополнительная информация о программах мероприятий на выставке здесь: www.expoperm.ru/edu.



Время работы специалистов центра занятости на выставке:



17 января – с 11:00 до 19:00;

18-19 января – с 10:30 до 19:00;

20 января – с 10:00 до 14:00.



Вход свободный.