Пермь: новости дня
12:43 | 16.01.2019
Пермских школьников и студентов приглашают выбрать профессию
С 17 по 20 января на Пермской ярмарке (шоссе Космонавтов, 59) состоится 20-я специализированная выставка учебных заведений, вакансий рабочих мест и достижений индустрии образования «Образование и карьера-2019».
Центр занятости населения Перми традиционно выступает одним из организаторов и участников выставки. В течение четырех дней специалисты службы занятости будут оказывать помощь молодежи в выборе профессии, в составлении резюме, знакомить с миром профессий, проводить компьютерное тестирование. Кроме того, посетители выставки смогут получить консультации по вопросам трудоустройства, узнать об услугах службы занятости.
На выставке будут работать информационные киоски для самостоятельного получения информации о положении на рынке труда, сведений о вакансиях, имеющихся в базе данных службы занятости.
В рамках выставки состоится VIII образовательный форум, в котором примут участие и специалисты краевой службы занятости. В программе – дискуссии, круглые столы, презентационные площадки, профориентационный квест, краш-тест профессий, студенческий медиа-форум, мастер-классы, игры, тематические экскурсии на производственные площадки предприятий и в вузы, интеллектуальные конкурсы и многое другое.
Дополнительная информация о программах мероприятий на выставке здесь: www.expoperm.ru/edu.
Время работы специалистов центра занятости на выставке:
17 января – с 11:00 до 19:00;
18-19 января – с 10:30 до 19:00;
20 января – с 10:00 до 14:00.
Вход свободный.
© «Вечерние Ведомости»
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