Пермяки могут сделать «Селфи в музее»

12:36 | 16.01.2019

16 января государственные музеи Пермского края приглашают своих посетителей фотографироваться на фоне экспонатов в рамках Дня музейного селфи. Для этого гостям всего лишь нужно будет захватить с собой смартфон или фотоаппарат, сделать селфи на фоне понравившегося экспоната и загрузить его в социальные сети. Главное для участия в мировом флешмобе - не забыть поставить хэштег #MuseumSelfiePerm или #MuseumSelfie.



Более того, селфи пермяки смогут сделать совершенно бесплатно, так как акция совпала с так называемой бесплатной средой — днем, когда не нужно платить за входной билет во всех государственных музеях Перми.



Пермь примет участие в международной акции уже в четвертый раз. Сам флешмоб проводится уже шесть лет. Он начался с того, что посетители Лондонского музея делали фото с чучелом моржа и публиковали их в свои соцсети. У Дня музейного селфи даже есть свой аккаунт в Twitter — @MuseumSelfie. В него попадают самые необычные, смешные и красивые селфи на фоне музейных экспонатов со всего мира.