В Прикамье вводится обязательное лицензирование автобусных перевозок

12:31 | 16.01.2019

До 29 июня 2019 года перевозчики и организации, осуществляющие перевозки пассажиров на автобусах, должны получить лицензию на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров автобусами.



С 1 марта 2019 года вступает в силу Федеральный закон от 30.10.2018 г. № 386-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования лицензирования деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами». Согласно требованиям закона, перевозчики и организации, осуществляющие перевозку, в течение 120 дней должны получить лицензию на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров автобусами.



Лицензируемая деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (далее - лицензируемая деятельность) включает следующие работы (услуги):



- коммерческие перевозки автобусами (регулярные перевозки пассажиров автобусами, а также перевозки пассажиров автобусами по заказам);



- перевозки автобусами для собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя (перемещение лиц, кроме водителя, находящихся в автобусе, без заключения договора перевозки и договора фрахтования).



Лицензирование деятельности осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере транспорта и ее территориальными органами. В Пермском крае это территориальное структурное подразделение Западно-Уральского межрегионального автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (ЗУ МУГАДН по Пермскому краю Ространснадзора, расположенное по адресу: 614000, г. Пермь, ул. 25 Октября, д. 28, e-mail: ugadn59@mail.ru).



При этом лицензирование не осуществляется в отношении перевозок, выполняемых автобусами пожарной охраны, скорой медицинской помощи, полиции, аварийно-спасательных служб, военной автомобильной инспекции, федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности, федерального органа исполнительной власти в области государственной охраны, Вооруженных Сил Российской Федерации, войск национальной гвардии Российской Федерации, следственных органов Следственного комитета Российской Федерации, а также в отношении перевозок, выполняемых автобусами без использования автомобильных дорог общего пользования.