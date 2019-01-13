Первые торги на право размещения рекламных конструкций в Перми состоятся 29 и 31 января

18:10 | 15.01.2019

Администрация Перми выставила на электронный аукцион 60 лотов. Участниками могут стать физические и юридические лица. Шаг аукциона составляет 5% от начальной цены лота. Договор будет заключаться на 8 лет.



Благодаря ранее проведенному обсуждению с бизнесом принято решение формировать лоты при проведении торгов на право размещения рекламы по принципу «один лот – одна рекламная конструкция». Преимущества такого формирования объясняются повышением эффективности контроля за исполнением условий договора, снижением риска отказа победителем аукциона от заключения договора в связи с невостребованностью места размещения в схеме, а также достижением максимальной цены, предложенной в результате аукциона по каждой рекламной конструкции. Свободные места расположены в разных районах города: Орджоникидзевском, Ленинском, Свердловском, Дзержинском и Индустриальном.



В конкурсной документации указан вид и тип рекламной конструкции, а также общая площадь информационного поля. Дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе – 25 и 29 января соответственно.



С конкурсной документацией можно ознакомиться здесь: gorodperm.ru/actions/property/mun_imu/tradearea.



Напомним, схема размещения рекламных конструкций разрабатывалась в связи с необходимостью реализации норм Федерального закона «О рекламе» от 13.03.2006 №38-ФЗ. В ней учтены те виды рекламных конструкций (суперсайты, рекламные щиты, сити-борды, сити-форматы, пиллары и другие), которые утверждены к размещению на основании принятого постановления правительства Пермского края. Схема разрабатывалась и утверждалась поэтапно.



Согласно документу, крупноформатная реклама вынесена за пределы города. Схемой предусмотрено 916 мест для установки рекламных конструкций.