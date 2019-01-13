Пермь вновь соберет ключевых экспертов в сфере финансов и новейших финансовых технологий

18:00 | 15.01.2019

31 января – 1 февраля Девятая международная конференция Perm Winter School (Пермская зимняя школа) приглашает обсудить самые актуальные вопросы, связанные с финансовыми рынками и технологиями. По традиции в разгар зимы Пермь станет центром притяжения для российских и зарубежных представителей ИТ и финансовой индустрии, научного и стартап-сообществ, преподавателей и студентов экономических и ИТ-специальностей.



В этом году тема Пермской зимней школы – крипторынки и цифровая демократия. Среди преподавателей – авторитетные международные и российские эксперты:



- директор департамента банковского регулирования Банка России Алексей Лобанов приглашает обсудить вопросы самоуправления в сложных финансовых системах;



- директор по инновациям Национального расчетного депозитария Московской биржи Артем Дуванов поделится идеей революционного депозитария для финансовых активов;



- профессор РЭШ Анна Обижаева представит сравнительный анализ централизованных и децентрализованных торговых систем;



- сооснователь Babel Cover Стюарт Кинг предлагает дискуссию о будущем рынка страхования.



По результатам участия в конференции вы можете получить удостоверение о повышении квалификации РИНО ПГНИУ. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте permwinterschool.ru не позднее 25 января. Здесь же можно познакомиться с программой конференции.



Perm Winter School 2019 пройдет на площадке частной филармонии «Триумф». Языки конференции - английский и русский.



Организаторы конференции – Пермский государственный университет и компания Lykke при поддержке Международной ассоциации профессиональных риск-менеджеров PRMIA.