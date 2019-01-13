На улице Революции в Перми трамвайные пути будут уложены по технологии, применяемой только в Москве и Петербурге

17:52 | 15.01.2019

Замглавы администрации Перми Анатолий Дашкевич проверил ход работ в рамках реконструкции улицы Революции. В настоящее время подрядчик ООО «Дортехинжиниринг» переустраивает инженерные коммуникации на улице Революции и ведет строительство коллектора ливневой канализации на улице Куйбышева.



Главная дорожная стройка этого года в Перми – реконструкция улицы Революции – ведется в несколько этапов. С 10 ноября 2018 года подрядная организация приступила к строительству коллектора ливневой канализации на улице Куйбышева на участке от улицы Екатерининской до улицы Революции.



Как сообщили в МКУ «Пермблагоустройство», в настоящее время подрядная организация проложила коллектор ливневой канализации на улице Куйбышева у ТЦ «Алмаз» (участок от улицы Екатерининской до улицы Луначарского), обустроила временное покрытие из асфальтогранулята. Сейчас строится коллектор ливневой канализации по улице Куйбышева в кварталах от улицы Екатерининской до улицы Луначарского и от улицы Луначарского до улицы Пушкина.



Следующий этап – переустройство сетей водопровода, канализации, теплоснабжения, кабельных линий, сетей связи, газоснабжения, устройство основания трамвайных путей и дорожной одежды на улице Революции на участке от улицы Сибирской до Комсомольского проспекта. Для производства работ с 12 января до 1 июля на этом участке закрыто движение транспорта. При этом сохранено движение транспорта по Комсомольскому проспекту и улице Сибирской на пересечении с улицей Революции. Объезд этого участка будет осуществляться по улицам Швецова, Краснова и 1-й Красноармейской. В настоящее время подрядчик укладывает ливневую канализацию длиной более 700 метров, переустраивает канализационный коллектор и сеть водоснабжения.



Заместитель главы администрации Перми Анатолий Дашкевич проверил ход работ на улице Революции и рассказал о современной технологии, которая будет применена при укладке трамвайных путей на улице Революции:



- На протяжении всей улицы Революции от улицы Куйбышева до улицы Сибирской мы впервые применяем технологию, при которой под трамвайные пути устраивается очень мощное основание. Трамвайные пути будут уложены в специальную защиту из бетона. Предусмотрены шумоизоляционные мероприятия, здесь не будет вибрации и стыков. Трамвай будет ходить здесь абсолютно бесшумно. По такой технологии работают только в Санкт-Петербурге и Москве, и мы впервые применяем ее в Перми. На выделенной полосе покрытием будет литой асфальтобетон, который обеспечивает бесшумное движение транспорта, гасит вибрацию от движения трамваев. Это будет достаточно долговечное и надежное покрытие, - отметил Анатолий Дашкевич.



Напомним, что в рамках реконструкции улицы Революции от ЦКР до улицы Сибирской будет устроено четырехполосное движение по две полосы в каждую сторону и обустроены трамвайные пути. Обустройство новых трамвайных путей позволит соединить существующие трамвайные пути. Таким образом, трамваи, идущие от Центрального рынка или со стороны Бахаревки, смогут напрямую по улице Революции проехать до улицы Горького и затем до Мотовилихи. Также будут вынесены и переустроены сети, которые есть в границах существующей проезжей части, организовано пространство для пешеходов и зоны для парковки транспортных средств. Будут обустроены остановки общественного транспорта, что позволит на участке от Комсомольского проспекта до улицы Сибирской пустить автобусы. Появится новое освещение, будут проведены компенсационные меры по озеленению территории.