Пермь: новости дня
17:46 | 15.01.2019
С 1 февраля вводится временное ограничение движения большегрузов на Чусовском мосту
В основном ограничения движения коснутся большегрузного транспорта. Для бережной эксплуатации моста будет установлена минимальная дистанция между большегрузами – 20 метров, а также снижен максимальный допустимый вес транспортных средств с 44 тонн до 40 тонн. При этом предельно допустимая нагрузка на ось составит 9 тонн на ось — для транспортных средств с одиночной осью, 6 тонн на ось — для двухосной группы транспортных средств, 7 тонн на ось — для трехосной группы и сближенных осей. Автомобили, не соответствующие этим требованиям, должны получить разрешение на проезд, при этом обеспечить распределение нагрузки на оси, чтобы она не превышала установленный предел.
Кроме того, для всех видов транспорта будет введено ограничение скорости движения. С 1 февраля максимальная скорость движения по мосту будет составлять 40 км/ч.
Чтобы напомнить о временном ограничении движения по Чусовскому мосту, перед ним будут установлены соответствующие дорожные знаки. Ранее установленные дорожные знаки будут демонтированы.
Контролировать безопасность дорожного движения на мосту будут сотрудники подразделений ГИБДД.
© «Вечерние Ведомости»
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