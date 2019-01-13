Лучшие фигуристы страны приедут в Пермь

17:43 | 15.01.2019

Со 2 по 4 февраля в СК им. Сухарева пройдет первенство России среди юниоров по фигурному катанию (спортсмены до 16 лет). Для Перми это самые статусные соревнования по фигурному катанию за несколько десятков лет. Ранее столица Пермского края принимала первенство России старшего возраста (в 1995 и 2007 гг.).



Отметим, международные эксперты неоднократно отмечали соответствие спортивной инфраструктуры Прикамья высоким международным стандартам. Кроме того, регион имеет большой опыт в проведении масштабных и массовых мероприятий.



«Сейчас настоящий ажиотаж вокруг фигурного катания в России, поэтому мы будем принимать очень престижные соревнования. Тем более, учитывая результаты выступлений фигуристок-одиночниц на недавнем чемпионате России в Саранске. Вся тройка призеров как раз юниорского возраста, мы ожидаем, что они выйдут на пермский лед», — рассказал министр физической культуры и спорта Пермского края Владимир Епанов.



Титулы сильнейших оспорят 90 фигуристов. Среди них чемпионка страны 14-летняя Анна Щербакова, серебряный призер чемпионата России Александра Трусова и обладательница «бронзы» — Алена Косторна.



В течение трех дней медали будут разыграны в одиночном и парном катании, а также в танцах на льду.