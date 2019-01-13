В Ленинском районе Перми будет организована новая купель

16:57 | 15.01.2019

В ночь с 18 на 19 января, во время празднования Крещения Господня, на территории Ленинского района будет организована купель на городском пляже на правом берегу Камы по адресу: улица Камская 2-я.



Так, все желающие могут окунуться с 20:00 18 января и до 06:00 19 января. Купание в купели будут сопровождать представители пермского духовенства.



Напомним, специальные иордани, построенные для купания в Крещенскую ночь, оборудованы удобными поручнями и сходнями. Вблизи проруби установят палатки, где можно будет переодеться и согреться. У купели будут дежурить специалисты краевой и городской служб спасения, бригада скорой медицинской помощи, наряд полиции и инспекторы ГИМС МЧС России по Пермскому краю.



Всего в Перми в этом году, как и в прошлом, на территории города будут оборудованы три места для купания.