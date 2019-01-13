Максим Решетников: «Регионы разные, и использовать всем одну модель реализации нацпрограмм не получится»

16:53 | 15.01.2019

15 января в Москве стартовал Гайдаровский форум-2019. На пленарной сессии «Социальная триада: демография – занятость – доходы» заместитель председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова обозначила, что за 11 месяцев 2018 года смертность в стране превысила рождаемость на 193 тыс. человек. Естественная убыль населения России может смениться приростом в 2023-2024 годах. Кроме того, по словам Татьяны Голиковой, в 2018 году безработица достигла минимума по сравнению с предыдущими годами. «В 2018 году достигнуты самые низкие показатели безработицы за все предыдущие годы. За 12 месяцев прошлого года общий уровень безработицы составил 4,8%», — отметила она. При этом Татьяна Голикова подчеркнула, что численность занятых в российской экономике увеличилась за 11 месяцев 2018 года до 72,6 млн человек.



Для исправления ситуации и достижения поставленных целевых показателей, обозначенных в Указе президента о развитии страны до 2024 года, в стране начата реализация национальных проектов.



В своем выступлении губернатор Пермского края Максим Решетников сделал акцент на приоритетах демографической политики региона: смертность, рождаемость и миграция. Глава Прикамья обозначил, что национальные программы понятны, а целевые показатели достижимы. При этом, по словам Максима Решетникова, сейчас федеральный центр ждет мгновенной реакции между вложением ресурсов и результатами исполнения национальных проектов. «Есть два риска в реализации нацпроектов. Мы недооцениваем срок, который нам необходим для изменения ситуации. Да, мы выделяем большие ресурсы на это. Но вопрос не только в ресурсах. Вопрос еще и в том, что нужно изменить организацию внутри трехуровневой системы оказания медицинской помощи. Сейчас федеральный центр нам дает деньги. Ставит задачи, а уже через полгода требует снижение смертности – не все удастся. Второе, что беспокоит, что по программе госгарантий регионам все больше предъявляется федеральных требований. Регионы разные, и использовать всем одну модель исполнения нацпрограмм не получится», – отметил губернатор и добавил, что нужно требовать достижения результата, целевых показателей.



К 2024 году количество трудоспособного населения в Прикамье станет таким же, как в 2014 году. По словам губернатора Пермского края, изменения параметров пенсионной системы не приведут к росту безработицы. На занятость населения, считает Максим Решетников, ключевое влияние будет оказывать производительность труда с естественным давлением цифровизации. «Если мы хотим добиться опережающего роста зарплат, то нам нужно обратить внимание на занятость населения и повышение производительности труда. При этом важно начать с бюджетной сферы. Сейчас в нацпроекте эта составляющая не учтена, большое внимание уделяется промышленности, где повышением производительности труда занимаются давно и успешно. Повышать производительность труда нужно в бюджетном секторе и вернуться к вопросам непрерывного образования и тому, как привести людей к рабочим местам. Люди «заперты» в своих территориях, где нет рабочих мест, и мы туда рабочие места «не притащим». Решить этот вопрос помогает, в частности, программа по ликвидации аварийного жилья. Она дает возможность регионам строить жилье там, где есть рабочие места», – подчеркнул губернатор и обозначил, что инструментов для достижения целевых показателей по национальным проектам создано достаточно, сейчас регионам нужно понять, как и где их можно использовать.