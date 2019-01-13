В Прикамье приобретут автотранспорт для доставки в медучреждения пожилых жителей сельской местности

16:07 | 15.01.2019

Проект «Старшее поколение» партии «Единая Россия» в Пермском крае держит на контроле вопрос выделения средств на приобретение автотранспорта для проезда проживающих в сельской местности граждан старше 65 лет в медицинские организации. В начале января 2019 года Правительство РФ утвердило соответствующее постановление о выделении межбюджетных трансфертов регионам на эти цели в рамках национального проекта «Демография».



Как пояснили в министерстве социального развития Пермского края, регион получит из федерального бюджета 34,2 млн рублей, планируется закупить 40 единиц автотранспорта.



«В текущем году по инициативе президента РФ Владимира Путина в регионах стартуют сразу несколько важных направлений работы с гражданами старшего поколения, которые включены в нацпроект «Демография». Приобретение автотранспорта для доставки в медучреждения пожилых людей, проживающих в сельской местности, позволит им, в том числе, вовремя проходить диспансеризацию», - отметил региональный координатор партийного проекта «Старшее поколение», руководитель региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае Александр Бойченко.



Напомним, основные задачи проекта «Старшее поколение» партии «Единая Россия» – содействие повышению качества жизни и благополучия пожилых людей, создание условий для их активного долголетия. В 2018 году в России по поручению президента РФ В.В. Путина утвержден нацпроект «Демография», в который отдельным направлением включен проект «Старшее поколение». Основное внимание будет уделено вопросам занятости и профессионального обучения граждан предпенсионного и пенсионного возраста, защите их трудовых прав, профилактики заболеваний, приведение организаций социального обслуживания в надлежащее состояние.