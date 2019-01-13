В Перми дисквалифицирован директор управляющей компании

14:53 | 15.01.2019

6 декабря мировой судья Мотовилихинского судебного района города Перми признал генерального директора ООО «Управляющая компания «Мастер Пермского края» Егора Потапова виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему наказание в виде дисквалификации сроком на 1 год.



При рассмотрении дела судом установлено, что генеральный директор ООО «Управляющая компания «Мастер Пермского края» Егор Потапов не обеспечил устранение нарушений лицензионных требований в установленный срок по предписанию Инспекции государственного жилищного надзора Пермского края.



ООО «Управляющая компания «Мастер Пермского края» при управлении многоквартирным домом № 58 по бульвару Гагарина в Перми допустило нарушения при определении размера платы за коммунальную услугу по электроснабжению, предоставленную на общедомовые нужды



Меры по недопущению и устранению нарушений требований жилищного законодательства управляющей организацией приняты не были, таким образом, мировой судья принял во внимание характер совершенного правонарушения при назначении наказания. Судебный акт еще не вступил в законную силу.