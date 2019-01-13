В Перми начался прием заявлений на компенсацию части расходов на оплату путевки в лагерь

13:16 | 15.01.2019

Департамент социальной политики администрации Перми информирует родителей о процедуре получения бюджетной поддержки на отдых и оздоровление своего ребенка.



Одной из традиционных форм бюджетной поддержки является компенсация части расходов на оплату стоимости путевки в загородные и санаторно-оздоровительные лагеря, расположенные на территории Российской Федерации. На сегодняшний день в департаменте социальной политики администрации Перми начался прием заявлений на предоставление компенсации. Отметим, что в этом году он продлится на месяц дольше, до 31 июля.



Подходы к оказанию бюджетной поддержки остаются прежними: размер поддержки зависит от величины среднемесячного дохода либо социального статуса семьи. Пакет документов, необходимый для получения компенсации, можно найти в разделе «Семья и детство» / «Оздоровительная кампания» / «Компенсация родителям части расходов на оплату стоимости путевки» (www.gorodperm.ru/actions/social/family/camp/Compensation).



Второй традиционной формой бюджетной поддержки является сертификат на оздоровление и отдых детей. Пункты их выдачи откроются в апреле. Информация об адресах пунктов появится позже.



По вопросам организации отдыха детей и оздоровления следует обращаться в департамент социальной политики по адресу: улица Газеты Звезда, 9, кабинет №11, либо по телефонам: 236-15-54, 236-12-14.