Пермь: новости дня
12:33 | 15.01.2019
Пермская таможня напоминает о беспошлинном ввозе товаров
Изменения коснулись норм ввоза товаров для личного пользования без уплаты таможенных платежей, которые ввозятся в Россию наземным и водным видами транспорта в сопровождаемом и (или) несопровождаемом багаже.
Если физические лица везут товары автомобильным, железнодорожным, морским или речным транспортом, а также пересекают таможенную границу пешком, то платежами не облагаются товары стоимостью до 500 евро и (или) весом до 25 кг.
Без уплаты таможенных пошлин одно физическое лицо в течение одного календарного месяца в 2019 году может получить международные почтовые отправления (МПО) общей стоимостью не более 500 евро. При этом их вес не должен превышать 31 кг.
Если стоимость или вес перемещаемого товара окажется выше, то необходимо будет заплатить таможенную пошлину в размере 30% от таможенной стоимости товара в отношении превышения установленной нормы провоза товаров, но не менее 4 евро за 1 килограмм превышения веса.
Не изменилась норма для товаров, которые перемещаются воздушным видом транспорта. Без уплаты пошлин, налогов можно будет ввезти товары стоимостью до 10 000 евро и весом до 50 кг.
© «Вечерние Ведомости»
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