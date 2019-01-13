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12:18 | 15.01.2019
Игорь Комаров поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником
В поздравлении сотрудникам прокуратуры и ветеранам Игорь Комаров отметил, что важные задачи органов прокуратуры - это прежде всего соблюдение прав граждан, противодействие коррупции, экстремизму, терроризму, безопасность на транспорте, законность в оборонно-промышленном комплексе, жилищно-коммунальной и других сферах.
Игорь Комаров подчеркнул, что органы прокуратуры уделяют повышенное внимание надзору за соблюдением трудового и пенсионного законодательства, в том числе взысканию задолженности по оплате труда, своевременности и правильности начисления пенсий и пособий.
«Прокуратура оказывает реальную помощь социально уязвимым категориям граждан: пожилым людям, инвалидам, сиротам, многодетным семьям. Так должно быть и в будущем. В сложных жизненных ситуациях такая поддержка просто незаменима, особенно в области долевого строительства, защиты жилищных прав, получения медицинской помощи и лекарственных средств», — отметил полпред.
Говоря об обеспечении прав предпринимателей, Игорь Комаров призвал работников прокуратуры всесторонне изучать обстоятельства инкриминируемых бизнесменам экономических преступлений и соблюдать разумный баланс при избрании меры пресечения.
Игорь Комаров напомнил, что у сотрудников прокуратуры серьезная роль в реализации «майского» указа президента России Владимира Путина.
«Уважаемые коллеги, как вы знаете, Указом президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина от 7 мая 2018 года №204 определены 12 ключевых направлений развития страны, которые призваны улучшить качество жизни людей и будут реализовываться как национальные проекты. Предстоит масштабная работа, выделяются беспрецедентные финансовые ресурсы, и на государственные органы, безусловно, возложена большая ответственность. В этой связи исключительно важно, чтобы вы, сотрудники прокуратуры, задействовали весь спектр надзорных полномочий за целевым расходованием выделяемых средств бюджета», — отметил Игорь Комаров.
Он подчеркнул, что от должной работы и принципиальной позиции работников прокуратуры во многом зависит сохранение стабильной социально-экономической и общественно-политической ситуации в стране, позитивные изменения в жизни людей.
Полномочный представитель президента РФ в ПФО выразил особую благодарность ветеранам за активное участие в формировании жизненных ценностей молодого поколения прокуроров.
В заключение Игорь Комаров пожелал всем здоровья, семейного благополучия, плодотворной работы и новых успехов в служении Отечеству. Также с профессиональным праздником работников прокуратуры поздравили заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Сергей Зайцев, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, начальник УФСБ РФ по Нижегородской области Сергей Старицын и начальник Куйбышевской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» Рашид Сайбаталов. Затем на торжественном мероприятии был зачитан приказ Генерального прокурора о поощрении сотрудников и ветеранов ведомства, после чего Сергей Зайцев вручил им заслуженные награды.
© «Вечерние Ведомости»
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