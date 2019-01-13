Учащиеся 244 образовательных учреждений Прикамья теперь могут пользоваться высокоскоростным интернетом

12:09 | 15.01.2019

Сотрудники министерства информационного развития и связи совместно со специалистами ПАО «Ростелеком» подвели итоги по подключению учебных заведений Пермского края к высокоскоростному интернету в 2018 году. Во время совместного выезда стороны посетили среднюю общеобразовательную школу № 21 в г. Кунгур и филиал «Кунгурского центра образования № 1» в п. Суксун. Всего в 2018 году по госконтракту к высокоскоростному интернету было подключено 230 школ и 14 колледжей и техникумов региона. Таким образом, в прошлом году к высокоскоростному интернету было подключено еще 244 образовательных учреждения региона.



На важность цифрового развития региона ранее указывал и губернатор Пермского края Максим Решетников. «Мы должны активнее использовать цифровые инструменты в учебном процессе, — отмечал глава Прикамья. — Обновляем компьютерный парк школ, к 2020 году качественная связь и интернет появятся в 100% школ и техникумов. Но не все школы, даже при наличии каналов интернета, используют эти возможности. Поэтому важно развивать и преподавательские компетенции».



В 2018 году в рамках региональной программы по подключению социальных объектов к сети интернет в Пермском крае был совершен достаточно серьезный рывок – по оптической технологии было подключено порядка 450 соцобъектов.



По словам начальника управления развития инфраструктуры министерства информационного развития и связи Пермского края Петра Шиловских, создание информационно-телекоммуникационной инфраструктуры — база цифровой экономики: образовательный процесс, здравоохранение, удаленная работа и даже развлекательный ресурс сейчас не могут обходиться в современном обществе без высокоскоростного интернета.



«Надо сказать, что в этом году был колоссальный объем работы в Пермском крае по подключению учреждений образования к высокоскоростному интернету, и все работы были выполнены качественно и в срок», — говорит директор Пермского филиала «Ростелекома» Роман Сандалов.



Высокоскоростной интернет обеспечит учащимся максимальный доступ к образовательным и информационным ресурсам, позволит внедрять в учебный процесс новые формы обучения, а также расширит их возможности для дальнейшего профессионального и личного роста.



«Раньше у нас был интернет, но скорость доступа в сеть составляла всего 1 Мбит/с. Сейчас скорость увеличилась в геометрической прогрессии и составляет 100 Мбит/с. Это не только дает возможность внедрять новые формы обучения, но также повысить безопасность детей. Мы подключаем систему видеонаблюдения и пропускную систему доступа в учебное заведение, чтобы родители в режиме реального времени могли отслеживать, где находятся их дети. Также высокоскоростной интернет позволит нам повышать квалификацию преподавателей с помощью образовательных вебинаров», — комментирует Артур Ахметьянов, директор ГБПОУ «Кунгурский центр образования № 1».



Специалисты «Ростелекома» построили волоконно-оптические линии связи до образовательных учреждений, в каждую школу и техникум провели выделенный интернет-канал, который обеспечивает круглосуточный доступ к сети со скоростью до 100 Мбит/с. Связисты осуществили установку, монтаж и настройку всего телекоммуникационного оборудования; обеспечили возможность выхода в глобальную сеть как по проводному каналу, так и по беспроводному с использованием технологии Wi-Fi.



В проекте приняли участие школы Бардымского, Ильинского, Карагайского, Кунгурского, Пермского, Чайковского, Чернушинского, Юсьвинского и других районов Прикамья. Также высокоскоростной интернет появился в учреждениях среднего профессионального образования Большесосновского, Кунгурского, Кудымкарского, Частинского, Юсьвинского и других территорий края.