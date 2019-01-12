На предстоящем Совете округа обсудят вопросы поддержки и продвижения талантливой молодежи в регионах ПФО

19:08 | 14.01.2019

В Нижнем Новгороде состоялось первое заседание рабочей группы Совета при полномочном представителе президента РФ в ПФО по вопросу «О реализации в регионах Приволжского федерального округа мероприятий по выявлению, поддержке, развитию способностей и талантов детей и молодежи и ее кадровому продвижению», запланированного к проведению в I квартале текущего года в Ижевске.



Совещание в режиме видеоконференции провел заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Паньшин. В заседании рабочей группы приняли участие представители федеральных и региональных органов государственной власти, компетентных экспертных организаций и общественных структур.



Открывая заседание рабочей группы, заместитель полномочного представителя президента РФ в ПФО Игорь Паньшин отметил высокую актуальность темы предстоящего Совета. О значимости работы с одаренной и социально-активной молодежью, ее кадрового продвижения свидетельствует инициатива президента России Владимира Путина по созданию федеральной платформы «Россия – страна возможностей», в рамках которой реализуются 14 крупномасштабных общественных проектов (кадровый конкурс «Будущие лидеры России», конкурс рабочих профессий «WorldSkills», всероссийский конкурс «Доброволец России» и другие). Организация эффективных «социальных лифтов» нужна, чтобы выявленный талант нашел применение в практической деятельности.



«На окружном уровне в аналогичных целях мы реализуем 11 общественных проектов Приволжского федерального округа. Реализация данных направлений работы находится на контроле Администрации президента РФ. При подготовке Совета опыт, накопленный в рамках реализации данных проектов, будет нами учтен. Вместе с тем, в регионах округа имеются собственные интересные и эффективные региональные практики выявления, поддержки и продвижения талантливой молодежи, которые также должны найти отражение в докладе на Совете. Мы должны поднять пласт вопросов, связанных с кадровым потенциалом нашего округа, организацией работы с одаренными детьми и молодежью, а также дальнейшим продвижением и профессиональной самореализацией талантливых и социально активных граждан», – подчеркнул заместитель полпреда Игорь Паньшин.



Были заслушаны выступления участников совещания, обсуждены план деятельности рабочей группы, структура доклада и вопросы для подготовки информационно-аналитических материалов к заседанию Совета.



В Пермском крае на региональном уровне утверждены меры поддержки талантливых детей и молодежи, а также меры поощрения молодых людей. Так, ежегодно министерством образования и науки Пермского края осуществляются выплаты премий: победителям и призерам заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников (в размере 100 тысяч и 50 тысяч рублей соответственно); победителям международных и всероссийских мероприятий — в размере 15 тысяч рублей. В 2018 году обладателями премий стали 29 победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников, а также 52 школьника получили премии за победы в международных и всероссийских мероприятиях.



Кроме того, законом Пермского края учрежден знак отличия Пермского края. Обладателями знака отличия могут быть обучающиеся в возрасте 14-21 года в следующих номинациях: общественная деятельность, культура и искусство, физическая культура и спорт, интеллект. Вручение знака сопровождается единовременной денежной выплатой в размере 5 тысяч рублей. С 2015 года обладателями такого знака стали 2 254 обучающихся.



На протяжении многих лет в регионе функционирует сеть образовательных учреждений, реализующих программы работы с одаренными детьми, целенаправленно и активно ведется работа по созданию условий, способствующих развитию у детей общих и специальных способностей.



В регионе функционируют 19 образовательных организаций, реализующих инновационные образовательные программы. Так, в 2018 году в Прикамье открылся детский технопарк «Кванториум». А с 2019 года по территории Пермского края начнет курсировать мобильный «Кванториум». Это позволит организовать целенаправленную работу по выявлению и дальнейшему сопровождению одаренных детей в инженерных науках, разработать и внедрить комплексные программы по развитию технического творчества и естественнонаучного исследовательского направления для обучающихся разных возрастов, инклюзивного образования.



Отметим, представители Пермского края традиционно показывают высокие результаты на чемпионатах «Молодые профессионалы» (WorldSkills). Так, на VI Национальном чемпионате выпускница Пермского химико-технологического техникума Александра Рыбина заняла 1 место в компетенции «IT-решения для бизнеса на платформе 1С: Предприятие 8.0», а студент Пермского радиотехнического колледжа им. А.С. Попова Никита Овсянников занял 2 место в направлении «Информационные кабельные сети». Успешно пермяки выступили на чемпионате WorldSkills Hi-Tech 2018.