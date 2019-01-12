На набережной Камы покажут фотографии всемирно известных пермских фестивалей

18:48 | 14.01.2019

13 января состоялись заключительные показы первой видеоинсталляции с тематикой «Театр новогодний» в рамках проекта администрации Перми «Зима на набережной». Следующая экспозиция будет называться «Театр фестивальный». Ее показы стартуют 18 января.



Напомним, в прошлом году тема зимнего проекта была обозначена как #ЦветСвет. За три месяца работы видеоинсталляции увидели 210 220 зрителей.



В этом году новый медиа-проект носит название «Зима на набережной». Первой темой видеоинсталляций стал «Театр новогодний». Стены набережной превратились в огромные экраны, где под музыкальное сопровождение демонстрировались видео и фотографии популярных пермских спектаклей. Показ инсталляции проходил три раза за вечер ежедневно с 30 декабря по 13 января. За это время масштабную праздничную театральную площадку под открытым небом посетили 54 990 человек.



Новая экспозиция «Театр фестивальный» расскажет зрителям об удивительных встречах актеров из разных городов России и мира на сценах пермских театров, о фестивалях, прославивших наш город далеко за пределами Пермского края.



Пермяки увидят фотографии Дягилевского фестиваля, фестиваля Мартина Макдонаха, проектов «Пространство режиссуры», «МОНОfest», «Волшебная кулиса», «Белая магия» и других ярких событий театральной жизни Пермского края.



Новогоднюю елку на обзорной площадке сменит информационная тумба. Прямо здесь, на набережной, пермяки смогут познакомиться с афишами спектаклей всех пермских театров.



Новую видеоэкспозицию можно будет наблюдать на спуске к набережной с 18 января по 3 февраля, до очередной смены тематики проекта, по пятницам, субботам и воскресеньям. Начало трансляций в 19:00, 20:00 и 21:00.