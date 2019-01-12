Пермь: новости дня
18:35 | 14.01.2019
Для профилактики кардиологических и онкозаболеваний будет задействован опыт федерального научного центра
Глава региона вместе с представителями социального блока правительства провел встречу с руководством научного центра, где стороны обсудили приоритеты исследований. Как отметил Максим Решетников, конечной целью исследования для региона является формирование групп риска по здоровью и набора технологий по изменению ситуации в Прикамье. «Если нам удастся реализовать этот проект, выявить группы риска и сформировать механизмы по снижению смертности и повышению здоровья в целом, сделать эти механизмы максимально понятными для жителей, то наш опыт с радостью начнут перенимать другие регионы. Потому что сейчас готовых решений нет ни у одного субъекта, мы можем стать первопроходцами», – подчеркнул губернатор.
Директор ФБУН «ФНЦ медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения» Вадим Алексеев отметил, что грант выделен центру для проверки эффективности региональной программы по реализации национальных проектов, направленных на снижение смертности от кардиологических и онкологических заболеваний. Исследование позволит оперативно менять структуру мероприятий и повысить скорость достижения необходимых показателей.
«Руководством Пермского края выстраивается трехуровневая система оказания медицинской помощи как при кардиологических, так и при онкологических заболеваниях. Будет устранен существующий сейчас разрыв между первичным звеном (участковыми врачами) и краевыми учреждениями – будут созданы межрегиональные медицинские центры. Этот процесс предполагает проведение организационной работы, а также обеспечение новых центров кадрами, препаратами и оборудованием. Наша задача в этом процессе будет расставить приоритеты по каждой из территорий края, исходя из их специфики», – пояснил Вадим Алексеев. Исследования начнутся уже в этом году.
Отметим, у федерального центра достаточно компетенций для проведения необходимых исследований. Как рассказала научный руководитель учреждения Нина Зайцева, специалисты научного центра проводят исследования по всей стране, работа идет, в том числе, и в рамках государственного заказа.
Кроме того, она представила губернатору проект нового комплекса, который позволит сконцентрировать весь научный и медицинский потенциал в одном месте – в Камской долине. Лабораторный комплекс уже построен – его площадь более 20 тысяч кв. метров, объем инвестиций составил более 1,5 млрд рублей. Именно здесь будет размещено уникальная вычислительная техника и оборудование центра.
Предполагается, что в 2020 году здесь будут возведены необходимые корпуса и проведены все коммуникации, с 2021 года начнется внутренняя отделка, установка оборудования. К 2023 году объект планируется сдать в эксплуатацию.
Отметим, предоставление субсидии предусмотрено бюджетом Пермского края на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов. Средства учтены в подпрограмме «Совершенствование оказания первичной медико-санитарной помощи, специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы Пермского края «Качественное здравоохранение». Размер субсидии определяется сметой.
Федеральное бюджетное учреждение науки «Федеральный научный центр медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения» создано решением Правительства № 628 от 08.05.2009 г. на базе Пермского научно-исследовательского клинического института детской экопатологии.
Штатная численность учреждения составляет 523 человека, состоит из научно-исследовательской и клинической части. Штат укомплектован высококлассными специалистами, из них ученую степень доктора наук имеет 21 работник, кандидата наук – 34 работника.
ФБУН «Федеральный научный центр медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения» – организация-лидер научного направления в сфере гигиены и профилактической медицины. Важнейшей целью работы центра является научная поддержка обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и сохранения здоровья нации.
© «Вечерние Ведомости»
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