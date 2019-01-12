Губернатор Пермского края выступит на Гайдаровском форуме

17:49 | 14.01.2019

С 15 по 17 января на площадке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации в Москве пройдет Гайдаровский форум-2019 «Россия и мир: национальные цели развития и глобальные тренды».



Участие в нескольких мероприятиях форума примет губернатор Пермского края Максим Решетников. Глава региона выступит на панельной дискуссии «Социальная триада: демография – занятость – доходы», а также примет участие в панельной сессии «Национальные цели и социальные вызовы: региональный аспект» и в открытой дискуссии «Национальные цели развития: стратегия развития России 2018-2024».



Кроме того, Максим Решетников примет участие в пленарной дискуссии «Национальные цели развития и глобальные тренды», с ключевым выступлением на которой выступит председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.



В мероприятиях форума примут участие федеральные чиновники и эксперты, в частности, первый заместитель председателя Правительства – министр финансов России Антон Силуанов, заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова, председатель Счетной палаты РФ Андрей Кудрин, директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева.



Как отметил директор Гайдаровского форума – проректор РАНХиГС Иван Федотов, форум – место встречи и общения умных людей. Это дискуссионная площадка, на которой обсуждаются насущные вопросы социально-экономического развития России с учетом глобальных трендов.



Гайдаровский форум не первый год открывает деловой сезон. В дискуссиях традиционно примут участие первые лица государства, представители органов власти, известные ученые, общественные и политические деятели, бизнесмены из разных стран. С полной программой мероприятий форума можно ознакомиться на официальном сайте: gaidarforum.ru/program/15-yanvarya. Прямая трансляция будет доступна здесь: gaidarforum.ru/live.