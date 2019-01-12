Минтранс Прикамья настойчиво противостоит таксистам-нелегалам

17:41 | 14.01.2019

По инициативе министерства транспорта Пермского края в январе начались активные мероприятия по пресечению деятельности нелегальных перевозок пассажиров и багажа легковым такси.



Во время совместного оперативно-профилактического мероприятия сотрудников министерства транспорта Пермского края, ГИБДД, отделов полиции 11 января 2019 года в районе Центрального автовокзала было проверено порядка 45 транспортных средств. Одновременно в районе железнодорожного вокзала Пермь II проверено около 20 транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа в сфере легкового такси.



При проведении мероприятий выявлены транспортные средства с техническими неисправностями, с не пройденным техническим осмотром. Было эвакуировано на штрафстоянку транспортное средство, которым управлял водитель, представивший водительское удостоверение с признаками подделки, водитель доставлен в отделение полиции.



Кроме этого, выявлены следующие нарушения требований, предъявляемых к перевозкам пассажиров и багажа в сфере легкового такси:



11 нарушений требований о проведении предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств;



10 нарушений требований о проведении предрейсового контроля технического состояния транспортных средств;



6 нарушений в части отсутствия на транспортном средстве цветографической схемы легкового такси и (или) опознавательного фонаря на крыше указанного транспортного средства;



1 нарушение в части цветового покрытия наружной поверхности кузова транспортного средства.



Мероприятие организовано в целях безопасности пассажиров, а также в интересах лиц, осуществляющих перевозки в соответствии с действующим законодательством.



В министерстве транспорта сообщают, что аналогичные мероприятия отныне будут проводиться еженедельно.