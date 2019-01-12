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Пермь: новости дня


 

17:41 | 14.01.2019

Минтранс Прикамья настойчиво противостоит таксистам-нелегалам

По инициативе министерства транспорта Пермского края в январе начались активные мероприятия по пресечению деятельности нелегальных перевозок пассажиров и багажа легковым такси.

Во время совместного оперативно-профилактического мероприятия сотрудников министерства транспорта Пермского края, ГИБДД, отделов полиции 11 января 2019 года в районе Центрального автовокзала было проверено порядка 45 транспортных средств. Одновременно в районе железнодорожного вокзала Пермь II проверено около 20 транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа в сфере легкового такси.

При проведении мероприятий выявлены транспортные средства с техническими неисправностями, с не пройденным техническим осмотром. Было эвакуировано на штрафстоянку транспортное средство, которым управлял водитель, представивший водительское удостоверение с признаками подделки, водитель доставлен в отделение полиции.

Кроме этого, выявлены следующие нарушения требований, предъявляемых к перевозкам пассажиров и багажа в сфере легкового такси:

11 нарушений требований о проведении предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств;

10 нарушений требований о проведении предрейсового контроля технического состояния транспортных средств;

6 нарушений в части отсутствия на транспортном средстве цветографической схемы легкового такси и (или) опознавательного фонаря на крыше указанного транспортного средства;

1 нарушение в части цветового покрытия наружной поверхности кузова транспортного средства.

Мероприятие организовано в целях безопасности пассажиров, а также в интересах лиц, осуществляющих перевозки в соответствии с действующим законодательством.

В министерстве транспорта сообщают, что аналогичные мероприятия отныне будут проводиться еженедельно.

© «Вечерние Ведомости»

 


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