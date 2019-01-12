Чусовлянка Татьяна Иванова в составе российской сборной взяла «серебро» Кубка мира по санному спорту

16:33 | 14.01.2019

13 января сборная России завоевала серебряные медали в эстафетной гонке на этапе Кубка мира по санному спорту в латвийской Сигулде. Чусовлянка Татьяна Иванова выступала вместе Семеном Павличенко и двойкой Владислава Южакова и Юрия Прохорова. Россияне отстали на 0,156 секунды от команды Латвии, которая победила по результатам трех заездов. Третьей стала сборная Германии (+0,393).



Напомним, накануне Татьяна Иванова победила на этапе Кубка мира, преодолев дистанцию за 1 мин. 24,336 сек. Второй финишировала представительница Германии Натали Гайзенбергер (+0,128 сек.). Третье место заняла спортсменка из США Саммер Бритчер (+0,350 сек.).



В общем зачете победительница этапа занимает четвертое место (434 балла). На первом месте — Натали Гайзенбергер с 697 баллами.