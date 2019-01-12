Пермь: новости дня
16:25 | 14.01.2019
Пермяков приглашают освоить краудфандинг
Социальные предприниматели, городские активисты и представители НКО смогут научиться использованию краудфандинга для эффективного финансирования и продвижения своих проектов. В первый день, 25 января, состоится большая ознакомительная лекция о краудфандинге для всех желающих; на это мероприятие регистрация не требуется. Мастер-классы последующих двух дней и детальная проработка своих проектов вместе с экспертами будут доступны только участникам, прошедшим предварительный отбор. Заявки на участие в интенсиве принимаются до 22 января здесь: school.planeta.ru/school/41.
Студенты образовательного курса узнают, почему краудфандинг — это не благотворительность, зачем нужна детальная система бонусов в проекте и как искать спонсоров и партнеров с помощью краудфандинга. Специалисты платформы Planeta.ru расскажут об оформлении крауд-проекта и его продвижении, осветят неочевидные для многих функции краудфандинга. Своим опытом поделятся авторы успешных пермских краудфандинговых проектов, региональные эксперты в сфере социального предпринимательства.
Открытая лекция пройдет 25 января в 16.00 в городском бизнес-инкубаторе (ул. Петропавловская, 185). Практический интенсив для участников, прошедших отбор заявок, состоится в Институте повышения квалификации (Комсомольский пр., 61, ауд. 208). Заявку на обучение с подробным описанием проекта нужно оставить в разделе «Школа краудфандинга» (school.planeta.ru/school/41). 23 января представители Planeta.ru свяжутся со всеми, кто подал заявку, и объявят десять команд, прошедших отбор. Иногородних участников, которым важно узнать раньше, смогут ли они принять участие в интенсиве в выходные, просят отметить это в проектной заявке.
Отметим, краудфандинг, или народное финансирование, — это коллективное сотрудничество людей, добровольно финансирующих проекты других людей или организаций. Сбор средств может быть направлен на различные социально значимые цели. Спонсоры получают бонусы от автора проекта.
Самым масштабным пермским крауд-проектом на Planeta.ru стал документальный фильм «Медведи Камчатки. Начало жизни» - удалось привлечь более 2,7 млн рублей. Волонтеры пермского приюта «Островок надежды» собрали на помощь бездомным собакам более 850 тысяч в рамках нескольких проектов. А приют «Матроскин» сейчас ведет сбор на открытие в Перми благотворительного котокафе «Котовский» (planeta.ru/campaigns/kotovsky). Это уже третий проект «Матроскина» на Planeta.ru.
© «Вечерние Ведомости»
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