Пермь: новости дня
15:26 | 14.01.2019
ИГЖН напоминает об административной ответственности руководителей управляющих организаций за отсутствие квалификационного аттестата
Инспекцией было выявлено, что управляющими организациями ООО «УК «ДВИЖЕНИЕ», ООО «УК «ФАВОРИТ», ООО «УК «ЭТАЖИ» руководит Наталья Крючкова; управляющей организацией ООО «УК «ЖКХ КИРОВСКИЙ» руководит Алексей Сергеев, не имея квалификационных аттестатов, а значит, в соответствии с требованиями законодательства они не имеют права занимать должность руководителя управляющей организации.
Неисполнение указанной обязанности является основанием для привлечения к административной ответственности по части 2 статьи 14.1.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Инспекцией 5 декабря 2018 года возбуждены дела об административном правонарушении по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ за отсутствие у руководителей лицензиатов квалификационного аттестата в отношении Крючковой Натальи и Сергеева Алексея.
Указанные материалы дел об административном правонарушении направлены для рассмотрения мировым судьям по существу.
Инспекция обращает внимание, что совершение данного правонарушения влечет наказание для должностных лиц от 50 тысяч до 100 тысяч рублей или дисквалификацию на срок до 3 лет, для индивидуальных предпринимателей от 250 тысяч до 300 тысяч рублей или дисквалификацию на срок до 3 лет, для юридических лиц от 250 тысяч до 300 тысяч рублей.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
15:30 | 14.01.2019
Комендантский патруль задержал в Екатеринбурге более 170 детей
15:26 | 14.01.2019
ИГЖН напоминает об административной ответственности руководителей управляющих организаций за отсутствие квалификационного аттестата
15:23 | 14.01.2019
Более четверти миллиона человек посетили музейный комплекс УГМК в Верхней Пышме в 2018 году
15:04 | 14.01.2019
В Екатеринбурге на год перенесли утверждение Генплана развития города
14:35 | 14.01.2019
В Свердловской области компанию оштрафовали за нарушения миграционного законодательства
14:28 | 14.01.2019
В отдаленных районах Прикамья появились новые машины скорой помощи
14:19 | 14.01.2019
Отчитываться о расходах на «депутатскую деятельность» предложил Алексей Вихарев своим коллегам
14:13 | 14.01.2019
Красноуфимские котельные полностью перейдут на газ
13:46 | 14.01.2019
Департамент внутренней политики мэрии Екатеринбурга возглавит Михаил Коробельников
13:42 | 14.01.2019
В Перми экстренно сел самолет Иркутск – Москва
13:26 | 14.01.2019
В Перми оборудуют три места для купаний в Крещение
13:21 | 14.01.2019
Суд по делу скандально известного экс-депутата перенесли на неделю
13:19 | 14.01.2019
В середине рабочей недели в Перми потеплеет
13:10 | 14.01.2019
Поддельные украшения Cartier изъяли кольцовские таможенники
12:11 | 14.01.2019
Розыск! В Екатеринбурге потерялся 14-летний подросток
12:11 | 14.01.2019
Евгений Куйвашев расширил состав правительства региона
11:39 | 14.01.2019
Из-за аварии на трубопроводе два десятка домов в Каменске-Уральском остались без отопления
11:07 | 14.01.2019
Два детских сада в Екатеринбурге получат дополнительное финансирование от губернатора
10:23 | 14.01.2019
В Екатеринбурге ликвидировали пять опасных горок
10:16 | 14.01.2019
Виновнику ДТП с пассажирским автобусом в Екатеринбурге вынесли приговор
09:50 | 14.01.2019
Прокуратура Нижнего Тагила проводит проверку по факту обрушения перекрытия в многоквартирном доме
23:57 | 13.01.2019
Екатеринбургский «Автомобилист» в Братиславе обыграл «Слован» 3:6
23:33 | 13.01.2019
Трёхлетний ребёнок пострадал в аварии рядом с ТРЦ «МЕГА» в Екатеринбурге
23:11 | 13.01.2019
На защиту сквера у Театра Драмы пришли всего 6 екатеринбуржцев
21:29 | 13.01.2019
Ралли-спринт «Снежный вихрь» прошёл вчера в Берёзовском
19:27 | 13.01.2019
Уральские синхронистки из команды «Юность» стали чемпионками России
18:31 | 13.01.2019
Самолет, летевший из Москвы в Уфу, дважды приземлялся в Екатеринбурге из-за непогоды в Уфе
17:00 | 13.01.2019
Футболисты «Урала» отправились на кипрские учебно-тренировочные сборы
14:51 | 13.01.2019
На предстоящей неделе в Екатеринбурге за похолоданием до -16°С, придёт потепление до -3°С
14:38 | 13.01.2019
В январе СУ СКР по Пермскому краю проведет приемы граждан
14:31 | 13.01.2019
Жители Прикамья могут воспользоваться Единым консультационным центром Роспотребнадзора
14:19 | 13.01.2019
Два человека погибли в жёсткой аварии на трассе Пермь – Екатеринбург