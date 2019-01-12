ИГЖН напоминает об административной ответственности руководителей управляющих организаций за отсутствие квалификационного аттестата

15:26 | 14.01.2019

Пресс-служба Инспекции государственного жилищного надзора Пермского края напоминает, что одним из лицензионных требований, предъявляемых к организациям, управляющим многоквартирными домами на основании договора управления, является наличие у руководителя лицензиата квалификационного аттестата.



Инспекцией было выявлено, что управляющими организациями ООО «УК «ДВИЖЕНИЕ», ООО «УК «ФАВОРИТ», ООО «УК «ЭТАЖИ» руководит Наталья Крючкова; управляющей организацией ООО «УК «ЖКХ КИРОВСКИЙ» руководит Алексей Сергеев, не имея квалификационных аттестатов, а значит, в соответствии с требованиями законодательства они не имеют права занимать должность руководителя управляющей организации.



Неисполнение указанной обязанности является основанием для привлечения к административной ответственности по части 2 статьи 14.1.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.



Инспекцией 5 декабря 2018 года возбуждены дела об административном правонарушении по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ за отсутствие у руководителей лицензиатов квалификационного аттестата в отношении Крючковой Натальи и Сергеева Алексея.



Указанные материалы дел об административном правонарушении направлены для рассмотрения мировым судьям по существу.



Инспекция обращает внимание, что совершение данного правонарушения влечет наказание для должностных лиц от 50 тысяч до 100 тысяч рублей или дисквалификацию на срок до 3 лет, для индивидуальных предпринимателей от 250 тысяч до 300 тысяч рублей или дисквалификацию на срок до 3 лет, для юридических лиц от 250 тысяч до 300 тысяч рублей.