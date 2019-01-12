В отдаленных районах Прикамья появились новые машины скорой помощи

14:28 | 14.01.2019

В канун Нового года в Прикамье за счет средств федерального бюджета обновили парк автомобилей скорой медицинской помощи. Всего в край поступило 26 новых машин отечественного производства.



Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников обозначил необходимость обновления автопарка скорой помощи. «В крае у машин «скорой помощи» — повышенная нагрузка. Автомобили там используются и для транспортировки больных, и для выезда медицинского персонала. Поэтому необходимо увеличивать число машин, чтобы медицинская помощь на всей территории Пермского края была качественной и доступной», — отмечал глава региона.



Часть автомобилей направили в территории края еще в конце 2018 года, часть — в начале 2019 года.



В министерстве здравоохранения Пермского края отмечают, что новые машины скорой помощи отправились в Коми-Пермяцкий округ, Березники, Чайковский, Лысьву, Чусовой, Кунгур, Соликамск, п. Пожва, а также Оханский, Нытвенский, Бардымский, Юсьвинский, Большесосновский районы, несколько машин осталось в краевой столице. При распределении автомобилей учитывались изношенность существующих автомобилей, их год выпуска, пробег и т.д.



Главный внештатный специалист по скорой помощи краевого минздрава Аркадий Балахонцев отметил, что новые автомобили комфортабельные, соответствуют всем нормативам. «Просторные салоны, которые хорошо освещены и оснащены новой современной медицинской техникой. Обновленный автопарк позволит оказывать качественную помощь жителям уже на догоспитальном этапе», - пояснил Аркадий Балахонцев.



В поступивших машинах скорой медицинской помощи есть носилки, термоодеяло, реанимационный и акушерский наборы, дефибриллятор, электрокардиограф, бактерицидный облучатель и прочее оснащение.



Отметим, автомобили скорой помощи закуплены в рамках Постановления Правительства РФ «О закупке школьных автобусов и автомобилей скорой медицинской в 2018 году», на эти цели было направлено 67,6 млн рублей.