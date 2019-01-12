Евгений Климов стал абсолютным чемпионом России по прыжкам на лыжах с трамплина

14:07 | 14.01.2019

В Чайковском завершился чемпионат России по прыжкам на лыжах с трамплина. В заключительный день соревнований были разыграны награды на трамплине К-125. По сумме двух попыток победу одержал пермяк Евгений Климов. Его результат 91,2 м и 90,2 м.



Второе место занял Роман Трофимов, тройку лидеров замкнул Михаил Максимочкин (оба из Нижегородской области). Еще один пермский летающий лыжник, Егор Усачев, завершил выступление на 4-й позиции.



Для Евгения Климова это вторая медаль чемпионата России этого года, первую он завоевал на трамплине К-95. Таким образом, Евгений Климов стал абсолютным чемпионом России.



Отметим, соревнования являются отборочными в сборную России, которая примет участие в Чемпионате мира по лыжным видам спорта. Он пройдет в Австрии в марте.